തിരക്കഥ അതുല്യയുടേത്?, യുവനടിയും സംഘവും ആവശ്യപ്പെട്ടത് 6 കോടി, ലക്ഷ്യമിട്ടത് ഹണിട്രാപ്പ്
സംഭവം ഹണിട്രാപ്പാണോ എന്നതില് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
കൊച്ചിയില് യുവ ഡോക്ടര്ക്ക് ക്രൂരമര്ദ്ദനമേറ്റ സംഭവത്തില് കൂടുതല് വിവരങ്ങള് പുറത്ത്. സംഭവത്തില് അറസ്റ്റിലായ നടി അതുല്യ ചന്ദ്രയാണ് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയതെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. അതുല്യയുടെ ബന്ധുവുമായുള്ള ഡോക്ടറുടെ സൗഹൃദമായിരുന്നു തര്ക്കത്തിന് കാരണം. തര്ക്കം ഒതുക്കി തീര്ക്കാനായി അതുല്യയും നടനായ ബിപിന് പെരുമ്പള്ളിയും ഡോക്ടറോട് 6 കോടി രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നും അത്രയും നല്കാനാവില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയതോടെ സ്വകാര്യ ദൃശ്യങ്ങളും ചാറ്റുകളും പുറത്തുവിടുമെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. വഴങ്ങാതെ വന്നതോടെയാണ് മര്ദ്ദനം നടന്നത്. സംഭവം ഹണിട്രാപ്പാണോ എന്നതില് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
സംഭവത്തില് അതുല്യയുടെ ബന്ധുവിന്റെയടക്കമുള്ള മൊഴി പോലീസ് എടുക്കും. കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രതിയായ നടന് ബിപിന് പെരുമ്പള്ളിയുടെ ഡ്രൈവര്ക്ക് ക്രിമിനല് പശ്ചാത്തലമുണ്ടെന്നും എന്ഡിപിഎസ്, അടിപിടി അടക്കം എട്ടോളം കേസുകളിലെ പ്രതിയുമാണെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. കവര്ന്ന മൊബൈല് ഫോണുകള് ഒളിവിലുള്ള പ്രതിയായ ജിം ട്രെയ്നറുടെ കയ്യിലാണെന്നാണ് പോലീസ് നിഗമനം.