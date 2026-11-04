ഹിമാചലിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി വാങ്ങിയാൽ 2232 കോടി അധികബാധ്യത, ജിഎൻഎയിൽ നിന്ന് പിണറായിയുടെ കാലത്തും വൈദ്യുതി വാങ്ങി
മന്ത്രിസഭായോഗത്തിന് ശേഷമുള്ള വാര്ത്താസമ്മേളനത്തില് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ഹിമാചല് പ്രദേശില് നിന്നും വൈദ്യുതി വാങ്ങിയാല് സംസ്ഥാനത്തിനുണ്ടാവുക 2232 കോടിയുടെ അധികബാധ്യതയെന്നും അതൊഴിവാക്കാനായാണ് സ്വകാര്യ കമ്പനിയായ ജിഎന്എ വഴി വൈദ്യുതി വാങ്ങാന് തീരുമാനിച്ചതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്. മുന്പ് പിണറായി വിജയന് സര്ക്കാരിന്റെ കാലത്തും ഇതേ കമ്പനിയില് നിന്നും വൈദ്യുതി വാങ്ങിയിരുന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. മന്ത്രിസഭായോഗത്തിന് ശേഷമുള്ള വാര്ത്താസമ്മേളനത്തില് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ഉപഭോഗം ഏറ്റവും കൂടുന്ന പീക്ക് ഹവറുകളില് വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നത് ജിഎന്എ വഴിയാണ്. സാമ്പത്തിക ബാധ്യത നോക്കിയാല് ജിഎന്എ വഴി വാങ്ങിയാല് 2.6 രൂപയുടെ അധികബാധ്യതയെങ്കില് ഹിമാചലില് നിന്നും വാങ്ങിയാല് ഇത് 8.5 രൂപ അധിക ബാധ്യതയാകും. ഇതില് കുറവ് ജിഎന്എയാണ്. 8 രൂപയ്ക്ക് വൈദ്യുതി വാങ്ങാതെ 14 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയാല് അത് സര്ക്കാരിന് വലിയ ബാധ്യത വരുത്തിവെയ്ക്കുമെന്നും കുറഞ്ഞ നിരക്കില് വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കുകയാണ് സര്ക്കാരിന്റെ മുന്ഗണനയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2 ഫയലുകളാണ് വന്നത്. ഹിമാചലില് നിന്ന് യൂണിറ്റിന് 14.50 രൂപയ്ക്കും ജിഎന്എയില് നിന്ന് 8.63 രൂപയ്ക്കും വാങ്ങാനുള്ളതാണ്. ഇത് പവര് ട്രേഡിങ് കോര്പ്പറേഷന് വഴിയാണ്. സര്ക്കാരുമായുള്ള ഇടപാടല്ല. ഹിമാചലില് നിന്ന് വാങ്ങിയാല് 2232 കോടിയുടെ അധികബാധ്യതയാണ് ഉണ്ടാവുക. അതിനാല് ജിഎന്എയില് നിന്ന് വാങ്ങാന് തീരുമാനിച്ചു. പീക്ക് സമയത്ത് 453 മെഗായൂണിറ്റ് വൈദ്യുതിയാണ് ജിഎന്എയില് നിന്ന് ലഭിക്കുക. ഹിമാചലില് നിന്ന് 353 മെഗായൂണിറ്റ് വൈദ്യുതിയായിരുന്നു ഓഫറെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
പിണറായി വിജയന് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ 2025ല് ഇതേ കമ്പനിയില് നിന്നും വൈദ്യുതി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിണറായി സര്ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് എന്ടിപിസിയില് നിന്ന് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമെ വൈദ്യുതി വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി ജിന്ഡാല്,അദാനി,ജിഎന്എ ഉള്പ്പടെയുള്ള സ്വകാര്യ കമ്പനികളില് നിന്നാണ് വാങ്ങിയത്. കഴിഞ്ഞ 2 മാസവും സംസ്ഥാനം സ്വകാര്യ കമ്പനികളില് നിന്ന് തന്നെയാണ് വൈദ്യുതി വാങ്ങിയതെന്നും വിഡി സതീശന് പറഞ്ഞു.ALSO READ: 'എനിക്കൊരു വിലയില്ലേ?'; സതീശന്റെ കൈകടത്തലിൽ സണ്ണി ജോസഫിന് അതൃപ്തി, പ്രശാന്തിന്റെ നിയമനം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല