  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. ദേശീയം
  4. Decision to buy power via private compant to avoid 2232 crore extra liability says CM VD Satheesan
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Wednesday, 4 November 2026 (13:01 IST)

ഹിമാചലിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി വാങ്ങിയാൽ 2232 കോടി അധികബാധ്യത, ജിഎൻഎയിൽ നിന്ന് പിണറായിയുടെ കാലത്തും വൈദ്യുതി വാങ്ങി

മന്ത്രിസഭായോഗത്തിന് ശേഷമുള്ള വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

VD Satheesan
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Wed, 4 Nov 2026 (13:03 IST)
google-news
ഹിമാചല്‍ പ്രദേശില്‍ നിന്നും വൈദ്യുതി വാങ്ങിയാല്‍ സംസ്ഥാനത്തിനുണ്ടാവുക 2232 കോടിയുടെ അധികബാധ്യതയെന്നും അതൊഴിവാക്കാനായാണ് സ്വകാര്യ കമ്പനിയായ ജിഎന്‍എ വഴി വൈദ്യുതി വാങ്ങാന്‍ തീരുമാനിച്ചതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്‍. മുന്‍പ് പിണറായി വിജയന്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്തും ഇതേ കമ്പനിയില്‍ നിന്നും വൈദ്യുതി വാങ്ങിയിരുന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. മന്ത്രിസഭായോഗത്തിന് ശേഷമുള്ള വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
 
ഉപഭോഗം ഏറ്റവും കൂടുന്ന പീക്ക് ഹവറുകളില്‍ വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നത് ജിഎന്‍എ വഴിയാണ്. സാമ്പത്തിക ബാധ്യത നോക്കിയാല്‍ ജിഎന്‍എ വഴി വാങ്ങിയാല്‍ 2.6  രൂപയുടെ അധികബാധ്യതയെങ്കില്‍ ഹിമാചലില്‍ നിന്നും വാങ്ങിയാല്‍ ഇത് 8.5 രൂപ അധിക ബാധ്യതയാകും. ഇതില്‍ കുറവ് ജിഎന്‍എയാണ്. 8 രൂപയ്ക്ക് വൈദ്യുതി വാങ്ങാതെ 14 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയാല്‍ അത് സര്‍ക്കാരിന് വലിയ ബാധ്യത വരുത്തിവെയ്ക്കുമെന്നും കുറഞ്ഞ നിരക്കില്‍ വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കുകയാണ് സര്‍ക്കാരിന്റെ മുന്‍ഗണനയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
 
വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2 ഫയലുകളാണ് വന്നത്. ഹിമാചലില്‍ നിന്ന് യൂണിറ്റിന് 14.50 രൂപയ്ക്കും ജിഎന്‍എയില്‍ നിന്ന് 8.63 രൂപയ്ക്കും വാങ്ങാനുള്ളതാണ്. ഇത് പവര്‍ ട്രേഡിങ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ വഴിയാണ്. സര്‍ക്കാരുമായുള്ള ഇടപാടല്ല. ഹിമാചലില്‍ നിന്ന് വാങ്ങിയാല്‍ 2232 കോടിയുടെ അധികബാധ്യതയാണ് ഉണ്ടാവുക. അതിനാല്‍ ജിഎന്‍എയില്‍ നിന്ന് വാങ്ങാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. പീക്ക് സമയത്ത് 453 മെഗായൂണിറ്റ് വൈദ്യുതിയാണ് ജിഎന്‍എയില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുക. ഹിമാചലില്‍ നിന്ന് 353 മെഗായൂണിറ്റ് വൈദ്യുതിയായിരുന്നു ഓഫറെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
 
പിണറായി വിജയന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ 2025ല്‍ ഇതേ കമ്പനിയില്‍ നിന്നും വൈദ്യുതി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിണറായി സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് എന്‍ടിപിസിയില്‍ നിന്ന് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമെ വൈദ്യുതി വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി ജിന്‍ഡാല്‍,അദാനി,ജിഎന്‍എ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള സ്വകാര്യ കമ്പനികളില്‍ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത്. കഴിഞ്ഞ 2 മാസവും സംസ്ഥാനം സ്വകാര്യ കമ്പനികളില്‍ നിന്ന് തന്നെയാണ് വൈദ്യുതി വാങ്ങിയതെന്നും വിഡി സതീശന്‍ പറഞ്ഞു.ALSO READ: 'എനിക്കൊരു വിലയില്ലേ?'; സതീശന്റെ കൈകടത്തലിൽ സണ്ണി ജോസഫിന് അതൃപ്തി, പ്രശാന്തിന്റെ നിയമനം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
ബിഹാറിൽ ക്രൈം നടക്കുമായിരിക്കും, കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല: വിചിത്ര വാദവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി സാമ്രാട്ട് ചൗധരി

ഇസ്രായേലിൽ വോട്ടെണ്ണൽ പൂർത്തിയായി, നെതന്യാഹു പുറത്തേക്ക്: ഐസൻകോട്ട് - അറബ് പാർട്ടി സഖ്യത്തിന് സാധ്യത

ഇസ്രായേലിൽ വോട്ടെണ്ണൽ പൂർത്തിയായി, നെതന്യാഹു പുറത്തേക്ക്: ഐസൻകോട്ട് - അറബ് പാർട്ടി സഖ്യത്തിന് സാധ്യതആര്‍ക്കും തന്നെ ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്ത നിലയില്‍ അറബ് പാര്‍ട്ടികളുടെ പിന്തുണയാകും സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കുന്നതില്‍ പ്രധാനമാവുക.

എല്ലാത്തിനും പിന്നിൽ ഖത്തർ, അറബ് പാർട്ടികളുടെ മുന്നേറ്റത്തിൽ ആരോപണവുമായി നെതന്യാഹു

എല്ലാത്തിനും പിന്നിൽ ഖത്തർ, അറബ് പാർട്ടികളുടെ മുന്നേറ്റത്തിൽ ആരോപണവുമായി നെതന്യാഹു120 അംഗ പാര്‍ലമെന്റിലേക്ക് നടന്ന തിരെഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹുവിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന വലതുപക്ഷ സഖ്യത്തിന് 53 സീറ്റുകളാണ് ലഭിച്ചത്.

ക്യാപ്റ്റൻസിക്ക് ഹാർദ്ദിക് വാശിപിടിക്കില്ല, അങ്ങനെയെങ്കിൽ സാധ്യത എങ്ങോട്ട്: വിലയിരുത്തലുമായി അശ്വിൻ

ക്യാപ്റ്റൻസിക്ക് ഹാർദ്ദിക് വാശിപിടിക്കില്ല, അങ്ങനെയെങ്കിൽ സാധ്യത എങ്ങോട്ട്: വിലയിരുത്തലുമായി അശ്വിൻമുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ് നായകനായ ഹാര്‍ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ 2027 സീസണിന് മുന്നോടിയായി ടീം വിടാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ടെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ക്കിടെ ഹാര്‍ദ്ദിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡ് ഡീലുകളെ വിലയിരുത്തി മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരമായ ആര്‍ അശ്വിന്‍.

കള്ളുഷാപ്പുകളിലും ഇനി സ്ത്രീകൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാം: സുരക്ഷയുടെ പേരിൽ തൊഴിലവസരം നിഷേധിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി, നിർണായക ഉത്തരവ്

കള്ളുഷാപ്പുകളിലും ഇനി സ്ത്രീകൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാം: സുരക്ഷയുടെ പേരിൽ തൊഴിലവസരം നിഷേധിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി, നിർണായക ഉത്തരവ്തൃശ്ശൂര്‍ സ്വദേശിനിയായ സോഫി സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടപെടല്‍.

ഹൂതി ആക്രമണം, സൗദിയിലെ വ്യോമഗതാഗതം താറുമാറായ നിലയിൽ, വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി, ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ജാഗ്രതാനിർദേശം

ഹൂതി ആക്രമണം, സൗദിയിലെ വ്യോമഗതാഗതം താറുമാറായ നിലയിൽ, വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി, ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ജാഗ്രതാനിർദേശംപട്ടികയിലുണ്ടായിരുന്ന 378 വിമാനങ്ങളില്‍ 169 എണ്ണത്തിന് മാത്രമാണ് സര്‍വീസ് നടത്താന്‍ സാധിച്ചത്.

നേഹാ ബോറ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പോലെ ഹിന്ദു വിരുദ്ധ, ഹിന്ദുക്കളെ വെറുക്കുന്നവൾ കഠുവ ബലാത്സംഗ സമയത്തെ വീഡിയോ കുത്തിപൊക്കി ബിജെപി

നേഹാ ബോറ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പോലെ ഹിന്ദു വിരുദ്ധ, ഹിന്ദുക്കളെ വെറുക്കുന്നവൾ കഠുവ ബലാത്സംഗ സമയത്തെ വീഡിയോ കുത്തിപൊക്കി ബിജെപിജമ്മു കശ്മീരിലെ കഠുവയില്‍ 8 വയസുകാരിയെ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളില്‍ വെച്ച് ക്ഷേത്ര നടത്തിപ്പുക്കാരനുള്‍പ്പടെയുള്ളവര്‍ ക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്ത സംഭവത്തില്‍ നേഹ നടത്തിയ പ്രതികരണത്തിന്റെ വീഡിയോയാണ് രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കാന്‍ ബിജെപി ശ്രമിക്കുന്നത്.

ട്രംപിനെയും നെതന്യാഹുവിനെയും ഞങ്ങൾ വധിക്കും, ഇറാനിൽ കൂറ്റൻ ചിത്രങ്ങൾ

ട്രംപിനെയും നെതന്യാഹുവിനെയും ഞങ്ങൾ വധിക്കും, ഇറാനിൽ കൂറ്റൻ ചിത്രങ്ങൾടെഹ്‌റാനിലെ തിരക്കേറിയ എങ്കെലാബ് സ്‌ക്വയറില്‍ ഉയര്‍ന്ന കൂറ്റന്‍ ബില്‍ബോര്‍ഡില്‍ തലക്കുനിച്ച് അഴിക്കുള്ളില്‍ നില്‍ക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ട്രംപിനെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങള്‍ ട്രംപിനെ വധിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും ചിത്രത്തിനൊപ്പമുണ്ട്.

ഹിമാചലിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി വാങ്ങിയാൽ 2232 കോടി അധികബാധ്യത, ജിഎൻഎയിൽ നിന്ന് പിണറായിയുടെ കാലത്തും വൈദ്യുതി വാങ്ങി

ഹിമാചലിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി വാങ്ങിയാൽ 2232 കോടി അധികബാധ്യത, ജിഎൻഎയിൽ നിന്ന് പിണറായിയുടെ കാലത്തും വൈദ്യുതി വാങ്ങിഹിമാചല്‍ പ്രദേശില്‍ നിന്നും വൈദ്യുതി വാങ്ങിയാല്‍ സംസ്ഥാനത്തിനുണ്ടാവുക 2232 കോടിയുടെ അധികബാധ്യതയെന്നും അതൊഴിവാക്കാനായാണ് സ്വകാര്യ കമ്പനിയായ ജിഎന്‍എ വഴി വൈദ്യുതി വാങ്ങാന്‍ തീരുമാനിച്ചതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്‍.

ബിഹാറിൽ ക്രൈം നടക്കുമായിരിക്കും, കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല: വിചിത്ര വാദവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി സാമ്രാട്ട് ചൗധരി

ബിഹാറിൽ ക്രൈം നടക്കുമായിരിക്കും, കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല: വിചിത്ര വാദവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി സാമ്രാട്ട് ചൗധരിനാഷണല്‍ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (NHAI) സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയില്‍ സംസാരിക്കവെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പരാമര്‍ശം. ഇംഗ്ലീഷ് പദമായ ക്രൈം എന്നും ഹിന്ദി പദമായ അപരാധ് എന്നും വേര്‍തിരിച്ചുകാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന.

യുഎസ് ഇടക്കാല തിരെഞ്ഞെടുപ്പിൽ ട്രംപിന് തിരിച്ചടി, ആദ്യ ഫലസൂചനകൾ വരുമ്പോൾ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ മുന്നിൽ

യുഎസ് ഇടക്കാല തിരെഞ്ഞെടുപ്പിൽ ട്രംപിന് തിരിച്ചടി, ആദ്യ ഫലസൂചനകൾ വരുമ്പോൾ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ മുന്നിൽയുഎസ് ഇടക്കാല തിരെഞ്ഞെടുപ്പിലെ വോട്ടെണ്ണലിന്റെ ആദ്യ ഫലസൂചനകള്‍ വരുമ്പോള്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ റിപബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടിക്ക് തിരിച്ചടി. വോട്ടെണ്ണലിന്റെ ആദ്യഫല സൂചനകള്‍ വരുമ്പോള്‍ ആകെയുള്ള 100 സീറ്റുകളില്‍ 45 എണ്ണത്തില്‍ ഡെമോക്രാറ്റുകളാണ് മുന്നില്‍.