ശബരിമല തീര്‍ത്ഥാടകരുടെ വാഹനം അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടു; അഞ്ചുപേര്‍ക്ക് പരിക്ക്

അപകടത്തില്‍ അഞ്ചുപേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ആരുടെയും പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ല.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വെള്ളി, 28 നവം‌ബര്‍ 2025 (09:14 IST)
ശബരിമല തീര്‍ത്ഥാടകരുടെ വാഹനം അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടു. എരുമേലി മുണ്ടക്കയം പാലയില്‍ കണ്ണിമലയിലാണ് അപകടം. ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചയാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. നിയന്ത്രണം വിട്ട വാഹനം ക്രാഷ് ബാരിയറില്‍ ഇടിച്ചു നിന്നു. അപകടത്തില്‍ അഞ്ചുപേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ആരുടെയും പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ല.

തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശികളാണ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്. വാഹനം ക്രാഷ് ബാരിയറില്‍ ഇടിച്ചു നിന്നതുകൊണ്ട് വലിയ അപകടം ഒഴിവായി. അല്ലെങ്കില്‍ വാഹനം താഴ്ചയിലേക്ക് വീഴുമായിരുന്നു. അതേസമയം തെക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍ ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലിനും
സമീപത്തുള്ള

ശ്രീലങ്കന്‍
തീരത്തിനും

മുകളിലായി
സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന

അതി തീവ്ര ന്യൂനമര്‍ദ്ദം
ഡിറ്റ് വാ ചുഴലിക്കാറ്റായി ശക്തിപ്രാപിച്ചു.

വടക്ക്-വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് ദിശയില്‍ സഞ്ചരിച്ചു തെക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍ ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടല്‍ വഴി നവംബര്‍
30
രാവിലെയോടെ
വടക്കന്‍ തമിഴ്‌നാട്പുതുച്ചേരി,തെക്കന്‍ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തീരത്തേക്ക് നീങ്ങാന്‍ സാധ്യത. കേരളത്തില്‍ അടുത്ത 5
ദിവസം
നേരിയ / ഇടത്തരം മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. നവംബര്‍
27
മുതല്‍ 29 വരെ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യത.


