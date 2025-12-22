സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
കൊച്ചി: ശബരിമല സ്വര്ണ്ണ മോഷണ കേസില് പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തല്. ദ്വാരപാലക വിഗ്രഹങ്ങളില് സ്വര്ണം പൂശിയ ശേഷം ശേഷിച്ച 474 ഗ്രാം സ്വര്ണ്ണം തിരികെ ലഭിക്കാന് അഞ്ച് ഡിമാന്ഡ് ഡ്രാഫ്റ്റുകളിലായി തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡിന് 9,99,995 രൂപ നല്കിയതായി ബെല്ലാരിയിലെ റോഡ്ഡം ജ്വല്ലറി ഉടമ ഗോവര്ദ്ധന് കേരള ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഈ തുക ദേവസ്വം ബോര്ഡിന്റെ അന്നദാന ട്രസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റിയതായി ഗോവര്ദ്ധന് കോടതിയെ അറിയിച്ചു. പണമടച്ചതിന്റെ രേഖകള് അദ്ദേഹം കോടതിയില് ഹാജരാക്കി. ഇതിനുപുറമെ, ശബരിമല അയ്യപ്പ സ്വാമിക്ക് ഏകദേശം 2,73,000 രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ഒരു സ്വര്ണ്ണ മാലയും നല്കിയതായി ഗോവര്ദ്ധന് പറഞ്ഞു. ശബരിമല എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറുടെ പേരില് ഈ മാലയ്ക്ക് 43,000 രൂപയ്ക്ക് ഇന്ഷുറന്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അന്വേഷണ സംഘം തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും ഗോവര്ദ്ധന് കോടതിയെ അറിയിച്ചു. അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി തന്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന 59 ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന 474 ഗ്രാം സ്വര്ണ്ണം അവര് കണ്ടെടുത്തതായി ഗോവര്ദ്ധന് വാദിച്ചു. ദേവസ്വത്തിന് സ്വര്ണ്ണം പകരമായി നല്കിയ ശേഷം സ്വര്ണ്ണം വീണ്ടും പിടിച്ചെടുത്തതിലൂടെ തനിക്ക് ഇരട്ടി നഷ്ടം സംഭവിച്ചതായി അദ്ദേഹം കോടതിയെ അറിയിച്ചു.2009 മുതല് ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയെ തനിക്ക് അറിയാമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കന്നഡയും ഇംഗ്ലീഷും മാത്രമേ അറിയൂ എന്നതിനാല് പോറ്റി ഒരു പടിപൂജ ബുക്ക് ചെയ്യാന് സഹായിച്ചതോടെയാണ് സൗഹൃദം ആരംഭിച്ചത്.
പോറ്റിയുടെ നിര്ദ്ദേശപ്രകാരം ശബരിമലയിലെ ശ്രീകോവിലിന്റെ വാതില് നിര്മ്മാണത്തിന് പണം നല്കിയത് താനാണെന്ന് ഗോവര്ദ്ധന് പറഞ്ഞു. തേക്ക് തടിയില് ചെമ്പ് ഷീറ്റുകള് പൊതിയുന്നതിനും സ്വര്ണ്ണം പൊതിയുന്നതിനുമുള്ള ചെലവുകള് താന് വഹിച്ചതായി ഗോവര്ദ്ധന് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് വാതില് ഫ്രെയിമുകളുടെയും ദ്വാരപാലക വിഗ്രഹങ്ങളുടെയും സ്വര്ണ്ണം പൊതിയുന്നതിന് സ്പോണ്സര് ചെയ്യണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. പണം നല്കിയതിന്റെയും പടിപൂജ ബുക്ക് ചെയ്തതിന്റെയും രേഖകള്ക്കൊപ്പം ഗോവര്ദ്ധന് ഹൈക്കോടതിയില് ഈ വാദങ്ങള് ഉന്നയിച്ചു.