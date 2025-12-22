തിങ്കള്‍, 22 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
ചലച്ചിത്രമേളയില്‍ നിറഞ്ഞോടി 'കേരള സവാരി': സൗജന്യ സര്‍വീസ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയത് 8400 പേര്‍

ഏകദേശം 4,000 ഓളം സൗജന്യ യാത്രകള്‍ നടത്തി. ആകെ 8400 പേര്‍ ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified തിങ്കള്‍, 22 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (09:56 IST)
30ാമത് കേരള രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര മേളയില്‍ നിറഞ്ഞോടി കേരള സവാരി. തൊഴില്‍ വകുപ്പിന് കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സര്‍ക്കാര്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ ടാക്‌സി സര്‍വീസും മേളയുടെ ഔദ്യോഗിക മൊബിലിറ്റി പാര്‍ട്ണറുമായ 'കേരള സവാരി' മേളക്കാലത്ത് ഏകദേശം 4,000 ഓളം സൗജന്യ യാത്രകള്‍ നടത്തി. ആകെ 8400 പേര്‍ ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി.

ദിവസം 400 സൗജന്യ ഷട്ടില്‍ സര്‍വീസുകള്‍ ചലച്ചിത്ര പ്രേമികളെയും കൊണ്ട് തിയറ്ററുകളില്‍ നിന്ന് തിയ്യറ്ററുകളിലേക്ക് ഓടിയെന്നാണ് കണക്ക്. ദിവസം ശരാശരി 1200 ഡെലിഗേറ്റുകള്‍ സഞ്ചരിച്ചു. 17 ഓട്ടോകളും നാല് ക്യാബുകളുമാണ് മേള സ്‌പെഷ്യലായി ഓടിയത്. ഒരു തിയ്യറ്ററില്‍ ഷോ കഴിഞ്ഞയുടന്‍ വാഹനങ്ങള്‍ നിരത്തില്‍ തയ്യാറായി നിന്നത് അടുത്ത സിനിമ യ്ക്കായി മറ്റൊരു തിയ്യറ്ററിലേക്ക് പോകേണ്ട പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് ഉപകാരമായി.

യാത്രകള്‍ സമയബന്ധിതവും സുതാര്യവുമായതോടെ, പ്രദര്‍ശനങ്ങള്‍ക്കിടയിലെ ആള്‍നീക്കം കൂടുതല്‍ സൗകര്യപ്രദവും ലളിതവുമായി. ടാഗോര്‍, നിശാഗന്ധി, കൈരളിശ്രീ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പ്രധാന വേദികളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് ഒരുക്കിയ സൗജന്യ ഷട്ടില്‍ സര്‍വീസുകള്‍ മേളയില്‍ പങ്കെടുത്തവര്‍ക്കിടയില്‍ വലിയ സ്വീകരണമാണ്.


