തിങ്കള്‍, 22 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

പോലീസിന് കനത്ത തിരിച്ചടി: ഷൈന്‍ ടോം ചാക്കോ ലഹരി ഉപയോഗിച്ചുവന്ന് ഫോറന്‍സിക് പരിശോധനയില്‍ തെളിയിക്കാനായില്ല

ഫോറന്‍സിക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പുറത്തുവന്നത്. ഹോട്ടല്‍ മുറിയെടുത്ത ഷൈനും സുഹൃത്തും ലഹരി ഉപയോഗിച്ചു എന്നാണ് കേസ്.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified തിങ്കള്‍, 22 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (11:11 IST)
ഷൈന്‍ ടോം ചാക്കോ ലഹരി ഉപയോഗിച്ചുവന്ന് ഫോറന്‍സിക് പരിശോധനയില്‍ തെളിയിക്കാനായില്ല. ഇതോടെ നടന്‍ ഷൈന്‍ ടോം ചാക്കോക്കെതിരായ ലഹരി കേസില്‍ പോലീസിന് കനത്ത തിരിച്ചടി ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. ഫോറന്‍സിക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പുറത്തുവന്നത്. ഹോട്ടല്‍ മുറിയെടുത്ത ഷൈനും സുഹൃത്തും ലഹരി ഉപയോഗിച്ചു എന്നാണ് കേസ്.

പരിശോധനയ്ക്കിടെ ഷൈന്‍ ടോം ചാക്കോ ഹോട്ടല്‍ മുറിയില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടിയത് വിവാദമായിരുന്നു. നേരത്തെ ആലപ്പുഴ ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവ് കേസിലും ഷൈന്‍ ടോം ചോക്കോയ്ക്ക് ബന്ധം ഇല്ലെന്ന് എക്‌സൈസ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കാറില്ലെന്നും മെത്താഫിറ്റമിന്‍ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും ഷൈന്‍ അന്ന് മൊഴി നല്‍കി.

ഷൂട്ടിംഗ് വരെ മാറ്റിവെച്ച് ലഹരി വിമുക്തിക്കായി ഡീ അഡിക്ഷന്‍ സെന്ററില്‍ ആണെന്നും ലഹരി ഇടപാടുകാരുമായി ബന്ധമില്ലെന്നും ഷൈന്‍ മൊഴി നല്‍കി. എക്‌സൈസ് വിമുക്തി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഷൈനിന് ലഹരി ചികിത്സ നല്‍കിയത്.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :