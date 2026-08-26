ഷൂ ധരിച്ച് പള്ളിക്കകത്ത് കയറി കേരള പൊലീസ്; വിമർശനം ശക്തം (വീഡിയോ)
Police Attack in Muslim Church
കോഴിക്കോട് വടകര മാടാക്കര പള്ളിയിൽ പൊലീസ് ഷൂ ധരിച്ച് പ്രവേശിച്ചത് വിവാദമാകുന്നു. പള്ളിയിലെ ഖത്തീബിനെ മാറ്റുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കുതർക്കം സംഘർഷത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ആണ് പൊലീസ് പള്ളിക്കുള്ളിലേക്ക് ഷൂ ധരിച്ച് അതിക്രമിച്ച് കയറിയത്.
ഏറെ നാളായി നിലനിൽക്കുന്ന തർക്കം
ഖത്തീബിനെ മാറ്റുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറെനാളായി നിലനിൽക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ ദിവസം വലിയ സംഘർഷമായത്. പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ലാത്തിവീശിയാണ് സംഘർഷാവസ്ഥ നിയന്ത്രിച്ചത്. നിലവിൽ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഫൈസി പൊന്മളയാണ് പള്ളിയിലെ ഖത്തീബായി തുടരുന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തെ മാറ്റണമെന്നായിരുന്നു ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ ആവശ്യം. തർക്കം രൂക്ഷമായപ്പോൾ വിഷയത്തിൽ സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പാണക്കാട് കുടുംബം ഇടപെട്ടു. റമദാനിലെ ജുമുഅയ്ക്ക് മാത്രം ഇദ്ദേഹത്തിന് അനുമതി നൽകിക്കൊണ്ട് ഒരു താൽക്കാലിക പരിഹാരമാണ് പാണക്കാട് കുടുംബം കണ്ടത്. എന്നാൽ അതിനുശേഷവും അബ്ദുറഹ്മാൻ ഫൈസി തന്നെ ഖത്തീബായി തുടർന്നതോടെ സംഘർഷം രൂക്ഷമായി. നബിദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്നലെ രാത്രി എട്ടുമണിയോടെ പള്ളിയിൽ മൗലിദ് പാരായണം നടന്നിരുന്നു. ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് നിലവിലെ ഖത്തീബ് ആയിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇതിന് അനുമതിയില്ലെന്നും പള്ളിയിൽ നിന്ന് മാറ്റണമെന്നും ഒരു വിഭാഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം തന്നെ ചടങ്ങുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകണമെന്ന് പള്ളി കമ്മിറ്റിയും അവരെ അനുകൂലിക്കുന്നവരും നിലപാടെടുത്തതോടെ സംഘർഷം കനത്തു.
അതിക്രമിച്ച് കയറി പൊലീസ്
പള്ളിയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് പൊലീസ് ബൂട്ടിട്ട് പ്രവേശിക്കുകയും ലാത്തി വീശുകയും ചെയ്തു. നിസ്കാര പായയിൽ അടക്കം പൊലീസ് ബൂട്ടിട്ട് ചവിട്ടി. പൊലീസ് വിശ്വാസികളെ തല്ലിയെന്നും ആരോപണമുണ്ട്.
വിമർശിച്ച് കെ.ടി.ജലീൽ
പൊലീസ് അതിക്രമത്തെ സിപിഎം നേതാവും മുൻ മന്ത്രിയുമായ കെ.ടി.ജലീൽ വിമർശിച്ചു.
ജലീലിന്റെ കുറിപ്പ്:
ഷൂ ധരിച്ച് പോലീസ് പള്ളിയിൽ! ലീഗിന്റെ നബിദിന സമ്മാനം! ഇന്ന് റബീഉൽ അവ്വൽ 12. പ്രവാചക ജൻമദിനം. മുസ്ലിംസമുദായ സംരക്ഷകരായ മുസ്ലിംലീഗ് ഭരണത്തിൽ വന്ന് 100 ദിനം തികയുന്നു. 10 കൊല്ലം പിണറായിയുടെ കാലത്ത് കാണാത്ത കാഴ്ചയാണ് വടകരക്കടുത്ത മാടാക്കര പള്ളിയിൽ കണ്ടത്. പള്ളികളിലെ തല്ലും ബഹളവും പിടിച്ചടക്കലും തുടങ്ങിയിട്ടേയുള്ളൂ. വിശ്വാസി സുജൂദ് ചെയ്യുന്ന ഇടമാണ് ലീഗ്-പൂക്കി-സംഘി പോലീസ് 'ചെറുതായൊന്ന്' ഷൂസിട്ട് കയറി ആളുകളെ തല്ലിച്ചതച്ചത്.
പാണക്കാട് തങ്ങളുടെ പ്രത്യേക 'അനുഗ്രഹം' ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ പോലീസിന്റെ ലാത്തിയടി വെഞ്ചാമരം വിശുന്നത് പോലെയാണത്രെ കിട്ടിയവർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത്! പള്ളിയിൽ കടക്കുമ്പോൾ പോലീസ് ധരിച്ച ഷൂ ലീഗോഫീസിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകം നിർമ്മിച്ചു നൽകിയതാണെന്ന് കോഴിക്കോട് ഖാളി ഓഫീസിൽ നിന്ന് അറിയിച്ചതായും ''വിവര'മുണ്ട്.
പോലീസ് ഷൂസിട്ട് പള്ളിയിൽ കയറിയതിന്റെ ചെറുതായൊരു മതവിധി പറയാൻ കൂരിയാട്-പൂക്കോട്ടൂർ-കൂടത്തായി ലീഗ് ശിരോമണികൾ കോഴിക്കോട് ലീഗോഫീസിൽ 'യോഗം' ചേർന്നതായും വിവരമുണ്ട്. സമുദായമേ ആഹ്ലാദിപ്പിൻ, അഭിമാനം കൊള്ളിൻ, സിന്ദാബാദ് മുഴക്കിൻ! ലീഗ് കീ...Also Read: പഞ്ചസാരയെ ചവർപ്പിച്ച യുഡിഎഫ് ഭരണം