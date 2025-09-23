സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ചൊവ്വ, 23 സെപ്റ്റംബര് 2025 (16:54 IST)
കേരളത്തില് കുട്ടികള്ക്കെതിരായ ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങള് തടയുന്നതിനുള്ള (പോക്സോ) കേസുകള് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കോടതികളുടെ എണ്ണം വര്ദ്ധിച്ചിട്ടും, 6,000-ത്തിലധികം കേസുകള് കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു. ഫോറന്സിക് പരിശോധനാ സാമ്പിളുകള് ലഭിക്കുന്നതിലെ കാലതാമസമാണ് കേസുകള് വൈകാന് പ്രധാന കാരണം.
പോക്സോ കേസുകളുടെ അന്വേഷണവും തീര്പ്പാക്കലും സമയബന്ധിതമായി പൂര്ത്തിയാക്കണമെന്ന സുപ്രീം കോടതി നിര്ദ്ദേശത്തെത്തുടര്ന്ന്, സംസ്ഥാനം കൂടുതല് ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതികള് സ്ഥാപിക്കുകയും അത്തരം കേസുകള് അന്വേഷിക്കുന്നതിനായി ഒരു പ്രത്യേക യൂണിറ്റ് രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ, വിവിധ ജില്ലകളിലെ ചില കോടതികളെ കുട്ടികളുടെ കോടതികളായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഫോറന്സിക് പരിശോധനാ റിപ്പോര്ട്ടുകള് കൃത്യസമയത്ത് ലഭിക്കാത്തതിനാല് കേസുകള് കാലതാമസം നേരിടുന്നത് തുടരുന്നു.
കോവിഡ്-19 പാന്ഡെമിക് മൂലമുണ്ടായ തടസ്സങ്ങള്ക്ക് ശേഷം, പോക്സോ കേസുകള് ഇപ്പോള് കൂടുതല് വേഗത്തില് തീര്പ്പാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സര്ക്കാര് വാദിക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില് മാത്രം, ഏഴ് ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് പ്രത്യേക കോടതികളും ഒരു അഡീഷണല് ജില്ലാ, സെഷന്സ് കോടതിയും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, ജൂലൈ വരെ 1,370 കേസുകള് കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു.