  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. PM shri schema centre sent fresh letter to kerala
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 11 September 2026 (10:59 IST)

നിങ്ങൾ കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടതാണ്, നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കണം: സംസ്ഥാനത്തിന് വീണ്ടും കത്തയച്ച് കേന്ദ്രം

VD Satheesan
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Fri, 11 Sep 2026 (11:01 IST)
google-news
പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന് കത്തയച്ച് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍. കേന്ദ്ര വിദ്യഭ്യാസ സെക്രട്ടറിയാണ് സംസ്ഥാന ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് കത്തയച്ചത്. രണ്ട് ദിവസം മുന്‍പാണ് കത്ത് ലഭിച്ചതെന്ന് വിദ്യഭ്യാസമന്ത്രി എന്‍ ഷംസുദ്ദീന്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചു. കേരളം ധാരണാപത്രത്തില്‍ ഒപ്പിട്ടതാണെന്നും മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതിയുടെ നടപടികള്‍ വേഗത്തിലാക്കണമെന്നും കേന്ദ്രം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
 
പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഉടന്‍ തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നും എങ്കിലെ തുടര്‍നടപടികള്‍ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാന്‍ കഴിയുകയുള്ളുവെന്നും കേന്ദ്ര വിദ്യഭ്യാസ സെക്രട്ടറി കത്തില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതായി ഷംസുദ്ദീന്‍ പറഞ്ഞു. കത്തില്‍ എന്ത് മറുപടി നല്‍കണമെന്ന കാര്യത്തില്‍ യുഡിഎഫ് നേതൃത്വവും മുഖ്യമന്ത്രിയും അടക്കമുള്ളവരും ചര്‍ച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
 
 യുഡിഎഫ് സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തില്‍ വന്നതിന് ശേഷം പിഎം ശ്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്രത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കത്താണിത്.  മുന്‍ സര്‍ക്കാരാണ് കരാര്‍ ഒപ്പിട്ടതെന്ന് ഓര്‍മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്‌കൂല്‍ കരിക്കുലം എന്നിവ തിരെഞ്ഞെടുക്കുന്നതില്‍ സംസ്ഥാനം വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യില്ലെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇത് സംബന്ധിച്ച് പ്രതികരിച്ചത്. പിഎം ശ്രീ നടപ്പാക്കിയില്ലെങ്കില്‍ മറ്റ് പല ഫണ്ടുകളും കേന്ദ്രം തടയുമെന്നതാണ് നിലവിലെ സ്ഥിതി. 
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
വൈറലായ ChatGPT 80കളിലെ ഫോട്ടോ ട്രെന്‍ഡ് പരീക്ഷിച്ചോ; ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയണം

കടമെടുത്ത് മുടിപ്പിക്കുമോ? സതീശൻ സർക്കാർ 100 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ കടം 15,000 കോടി കടന്നു !

കടമെടുത്ത് മുടിപ്പിക്കുമോ? സതീശൻ സർക്കാർ 100 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ കടം 15,000 കോടി കടന്നു !വി.ഡി.സതീശൻ സർക്കാർ കടമെടുപ്പിൽ റോക്കറ്റ് വേഗം കുതിക്കുന്നു. അധികാരത്തിലെത്തി മൂന്ന് മാസം പിന്നിടുമ്പോൾ ഏഴ് തവണയാണ് സതീശൻ സർക്കാർ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രതിമാസം ശരാശരി 3,000 കോടി എന്ന നിലയിൽ കടമെടുപ്പ് തുടരുകയാണ്.

തലയടിച്ച് തകർത്ത അക്രമി അഭിമുഖവുമായി നടക്കുന്നു, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉപരോധിച്ച് സിജെപി, ഡൽഹിയിൽ നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ

തലയടിച്ച് തകർത്ത അക്രമി അഭിമുഖവുമായി നടക്കുന്നു, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉപരോധിച്ച് സിജെപി, ഡൽഹിയിൽ നാടകീയ സംഭവങ്ങൾരാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും സിജെപി പ്രതിഷേധം. ജന്തര്‍ മന്തറില്‍ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടയില്‍ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകയായ നിഷു ആസാദിന്റെ പിതാവ് സഞ്ജയ് കുമാറിന്റെ തലയോട്ടി അടിച്ചുതകര്‍ത്ത സംഭവത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പോലീസ് ഉപരോധം.

മുസ്ലീമാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ നേരിട്ടത് ക്രൂര മർദ്ദനം, ഡൽഹി പോലീസിനെതിരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ

മുസ്ലീമാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ നേരിട്ടത് ക്രൂര മർദ്ദനം, ഡൽഹി പോലീസിനെതിരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകർഡല്‍ഹിയില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്തയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങില്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഡല്‍ഹി പോലീസില്‍ നിന്ന് ക്രൂരമായ അതിക്രമം നേരിടേണ്ടി വന്നെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി വനിതാ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍.

മോദിയുടെ നിശബ്ദത; മണിപ്പൂരിൽ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് 306 പേർ, 49 പേരെ കാണാനില്ല

മോദിയുടെ നിശബ്ദത; മണിപ്പൂരിൽ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് 306 പേർ, 49 പേരെ കാണാനില്ലമണിപ്പൂരിലെ വർഗീയ കലാപത്തിൽ ഇതുവരെ 306 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി സർക്കാർ. 2023 മുതലുള്ള കണക്ക് പ്രകാരമാണിത്. 49 പേരെ കാണാനില്ല. സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ഗോവിന്ദാസ് കോന്തൗജമാണ് ഇക്കാര്യം നിയമസഭയിൽ അറിയിച്ചത്.

ആരാകും വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ, കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ സജീവം: അയിഷ പോറ്റിയ്ക്കായി വിഡി പക്ഷം, ദീപ്തിക്കായി കെ സി

ആരാകും വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ, കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ സജീവം: അയിഷ പോറ്റിയ്ക്കായി വിഡി പക്ഷം, ദീപ്തിക്കായി കെ സിസംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷന്‍ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള നിയമനത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനുള്ളില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ സജീവം.

ആ പരിപാടി ഇന്ത്യയിൽ മതി, കാനഡയിൽ വാടകക്കാരന്റെ ബീഫ് ബാർബിക്യൂ തടയാൻ ശ്രമിച്ച വീട്ടുടമയായ ഇന്ത്യക്കാരി അറസ്റ്റിൽ

ആ പരിപാടി ഇന്ത്യയിൽ മതി, കാനഡയിൽ വാടകക്കാരന്റെ ബീഫ് ബാർബിക്യൂ തടയാൻ ശ്രമിച്ച വീട്ടുടമയായ ഇന്ത്യക്കാരി അറസ്റ്റിൽടിവാന ഫാമിലുണ്ടായ സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായിരുന്നു. വാടകക്കാരന്‍ ബാര്‍ബിക്യൂ ചെയ്യുന്നതിനിടെ വീട്ടുടമസ്ഥ എത്തി ഭക്ഷണം നീക്കം ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതും ഫോണ്‍ സംസാരത്തിനിടെ പ്രകോപിതമായ ആംഗ്യങ്ങള്‍ കാണിക്കുന്നതുമാണ് പുറത്തുവന്ന വീഡിയോയിലുള്ളത്.

എസ്ഐആറിലൂടെ ബിജെപി ഇതുവരെ വെട്ടിമാറ്റിയത് 13.37 വോട്ടർമാരെ, കൂടുതൽ യുപിയിൽ

എസ്ഐആറിലൂടെ ബിജെപി ഇതുവരെ വെട്ടിമാറ്റിയത് 13.37 വോട്ടർമാരെ, കൂടുതൽ യുപിയിൽഎസ്‌ഐആര്‍ 3 ഘട്ടമാകുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ ഇത് 87 കോടിയായി കുറയും. ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ്, ജമ്മു കശ്മീര്‍ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഇനി എസ്‌ഐആര്‍ ബാക്കിയുണ്ട്. മരിച്ചുപോയവര്‍, സ്ഥിരമായി സ്ഥലം മാറിപോയവര്‍, ഒന്നിലധികം സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ വോട്ടുള്ളവര്‍ എന്നിവരെ ഒഴിവാക്കി പട്ടിക ശുദ്ധീകരിക്കാനാണ് എസ്‌ഐആര്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയത്.

ഇത്തരം തെറ്റുകൾ ആരും ചെയ്യരുത്: ഭാര്യയെ കൊന്ന് തല ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച കേസിൽ പ്രതിയുടെ കുറ്റസമ്മതം

ഇത്തരം തെറ്റുകൾ ആരും ചെയ്യരുത്: ഭാര്യയെ കൊന്ന് തല ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച കേസിൽ പ്രതിയുടെ കുറ്റസമ്മതംഅസമിലെ ഗുവാഹത്തിയില്‍ ഭാര്യയെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തി തല വെട്ടിമാറ്റി ഫ്രിഡ്ജില്‍ സൂക്ഷിച്ച കേസില്‍ കുറ്റസമ്മതം നടത്തി പ്രതി രാമാനുജ് ഗോസ്വാമി. കേസില്‍ പിടിയിലായപ്പോള്‍ തനിക്ക് യാതൊരു പശ്ചാത്താപവുമില്ലെന്നാണ് പ്രതി പറഞ്ഞിരുന്നത്.

നിങ്ങൾ കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടതാണ്, നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കണം: സംസ്ഥാനത്തിന് വീണ്ടും കത്തയച്ച് കേന്ദ്രം

നിങ്ങൾ കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടതാണ്, നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കണം: സംസ്ഥാനത്തിന് വീണ്ടും കത്തയച്ച് കേന്ദ്രംരണ്ട് ദിവസം മുന്‍പാണ് കത്ത് ലഭിച്ചതെന്ന് വിദ്യഭ്യാസമന്ത്രി എന്‍ ഷംസുദ്ദീന്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചു. കേരളം ധാരണാപത്രത്തില്‍ ഒപ്പിട്ടതാണെന്നും മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതിയുടെ നടപടികള്‍ വേഗത്തിലാക്കണമെന്നും കേന്ദ്രം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

വൈറലായ ChatGPT 80കളിലെ ഫോട്ടോ ട്രെന്‍ഡ് പരീക്ഷിച്ചോ; ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയണം

വൈറലായ ChatGPT 80കളിലെ ഫോട്ടോ ട്രെന്‍ഡ് പരീക്ഷിച്ചോ; ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയണം1980-കളിലെ ശൈലിയിലുള്ള (വലിയ ഹെയര്‍സ്‌റ്റൈലുകള്‍, അന്നത്തെ വസ്ത്രധാരണം, സ്റ്റുഡിയോ ലൈറ്റിംഗ്, വിന്റേജ് ഫിലിം ഗ്രെയിന്‍ എന്നിവയോടെയുള്ള) ആകര്‍ഷകമായ ചിത്രങ്ങളായി അവയെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കാന്‍ AI-യോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.