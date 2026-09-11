നിങ്ങൾ കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടതാണ്, നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കണം: സംസ്ഥാനത്തിന് വീണ്ടും കത്തയച്ച് കേന്ദ്രം
പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന് കത്തയച്ച് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര്. കേന്ദ്ര വിദ്യഭ്യാസ സെക്രട്ടറിയാണ് സംസ്ഥാന ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് കത്തയച്ചത്. രണ്ട് ദിവസം മുന്പാണ് കത്ത് ലഭിച്ചതെന്ന് വിദ്യഭ്യാസമന്ത്രി എന് ഷംസുദ്ദീന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കേരളം ധാരണാപത്രത്തില് ഒപ്പിട്ടതാണെന്നും മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതിയുടെ നടപടികള് വേഗത്തിലാക്കണമെന്നും കേന്ദ്രം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഉടന് തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നും എങ്കിലെ തുടര്നടപടികള് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാന് കഴിയുകയുള്ളുവെന്നും കേന്ദ്ര വിദ്യഭ്യാസ സെക്രട്ടറി കത്തില് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതായി ഷംസുദ്ദീന് പറഞ്ഞു. കത്തില് എന്ത് മറുപടി നല്കണമെന്ന കാര്യത്തില് യുഡിഎഫ് നേതൃത്വവും മുഖ്യമന്ത്രിയും അടക്കമുള്ളവരും ചര്ച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
യുഡിഎഫ് സര്ക്കാര് അധികാരത്തില് വന്നതിന് ശേഷം പിഎം ശ്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്രത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കത്താണിത്. മുന് സര്ക്കാരാണ് കരാര് ഒപ്പിട്ടതെന്ന് ഓര്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്കൂല് കരിക്കുലം എന്നിവ തിരെഞ്ഞെടുക്കുന്നതില് സംസ്ഥാനം വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യില്ലെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇത് സംബന്ധിച്ച് പ്രതികരിച്ചത്. പിഎം ശ്രീ നടപ്പാക്കിയില്ലെങ്കില് മറ്റ് പല ഫണ്ടുകളും കേന്ദ്രം തടയുമെന്നതാണ് നിലവിലെ സ്ഥിതി.