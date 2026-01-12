സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
കണ്ണൂര്: പയ്യാവൂരില് സ്കൂള് കെട്ടിടത്തില് നിന്ന് വീണ് വിദ്യാര്ത്ഥിനിക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക്. സേക്രഡ് ഹാര്ട്ട് ഹയര് സെക്കന്ഡറി സ്കൂളിലെ പ്ലസ് ടു വിദ്യാര്ത്ഥിനിയ്ക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ പെണ്കുട്ടിയെ കണ്ണൂരിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 8.10 നാണ് സംഭവം. സ്കൂള് കെട്ടിടത്തിന്റെ മൂന്നാം നിലയില് നിന്ന് ചാടി ആത്മഹത്യ ചെച്ചുകയായിരുന്നു. പ്ലസ് ടു സയന്സ് വിദ്യാര്ത്ഥിനിയായിരുന്നു.
ഇന്ന് പരീക്ഷ ആരംഭിക്കാനിരിക്കുകയായിരുന്നു. ചില കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ആത്മഹത്യക്ക് പിന്നില്. കുട്ടിയുടെ അമ്മ വിദേശത്തേക്ക് പോകാന് ഒരുങ്ങുകയായിരുന്നുവെന്നും അതില് അവള് നിരാശയായിരുന്നുവെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു. ഇന്ന് രാവിലെ സ്കൂളിലെത്തിയ പെണ്കുട്ടി കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് പോയ ശേഷം ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചു. കുട്ടി ഇപ്പോള് ഐസിയുവിലാണ്.