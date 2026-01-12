തിങ്കള്‍, 12 ജനുവരി 2026
വിരമിച്ചിട്ടില്ല, രാജിവച്ചിട്ടില്ല, പിരിച്ചുവിട്ടിട്ടില്ല; കേരളത്തിലെ പോസ്റ്റല്‍ ഡിവിഷനിലെ എല്ലാ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റര്‍മാരും ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് അപ്രത്യക്ഷരായി

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified തിങ്കള്‍, 12 ജനുവരി 2026 (16:31 IST)
കൊല്ലം: കൊല്ലം പോസ്റ്റല്‍ ഡിവിഷനിലെ എല്ലാ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റര്‍മാരും ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് അപ്രത്യക്ഷരായി. അവരെല്ലാം വിരമിച്ചെന്നോ പിരിച്ചുവിട്ടെന്നോ കരുതരുത്. കൊല്ലം, കരുനാഗപ്പള്ളി, കൊട്ടാരക്കര ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളിലെയും 91 സബ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളിലെയും പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റര്‍മാരെ പുറത്താക്കിയതിന് പിന്നില്‍ കൊല്ലം ഡിവിഷണല്‍ സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഓഫീസിന്റെ പിഴവാണ്.

പുതിയ തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡുകള്‍ അച്ചടിച്ചപ്പോള്‍ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റര്‍മാരുടെ പേര് 'പോസ്റ്റല്‍ അസിസ്റ്റന്റ്' എന്ന് തെറ്റായി എഴുതിയിരുന്നു. എല്ലാ ജീവനക്കാരും അവരുടെ പോസ്റ്റുകള്‍ ശരിയായി എഴുതിയ ഐഡി കാര്‍ഡുകള്‍ക്ക് അപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഡിവിഷണല്‍ ഓഫീസിലെ ശ്രദ്ധക്കുറവാണ് ഇതിന് കാരണമായത്. എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ജീവനക്കാര്‍ ഡിവിഷണല്‍ ഓഫീസില്‍ അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും ശരിയായ വിശദീകരണം ലഭിച്ചില്ല. അച്ചടിച്ചെലവ് കാരണം പുതിയ കാര്‍ഡുകള്‍ നല്‍കില്ലെന്നും ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ലഭിച്ച കാര്‍ഡുകള്‍ തിരികെ നല്‍കേണ്ടതില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഉത്തരവാദിത്തത്തില്‍ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയാണെന്ന് ജീവനക്കാര്‍ പറയുന്നു.

ഇപ്പോള്‍ ലഭിച്ച കാര്‍ഡുകള്‍ക്ക് മൂന്ന് വര്‍ഷത്തേക്ക് സാധുതയുണ്ട്. ജോലിസ്ഥലത്ത് ജീവനക്കാര്‍ തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡ് ധരിക്കണമെന്ന് കര്‍ശനമായി നിര്‍ബന്ധമാണെങ്കിലും തെറ്റായ പദവി പരാമര്‍ശിച്ച തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡ് ധരിക്കുന്നതിന്റെ അര്‍ത്ഥമെന്താണെന്ന് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റര്‍മാര്‍ ചോദിക്കുന്നു. പുതിയ കാര്‍ഡ് അച്ചടിക്കണമെങ്കില്‍ മുന്‍ കാര്‍ഡിന്റെ അച്ചടിക്ക് മേല്‍നോട്ടം വഹിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കൈകളില്‍ നിന്ന് പണം ചെലവഴിക്കേണ്ടിവരും. ജീവനക്കാര്‍ക്ക് എവിടെ നിന്നും കൃത്യമായ ഉത്തരം ലഭിക്കാത്തതിനാല്‍ വിവരാവകാശ നിയമത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാന്‍ അവര്‍ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്.


