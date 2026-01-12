തൈപ്പൊങ്കൽ: സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാഴാഴ്ച ആറ് ജില്ലകളിൽ അവധി

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified തിങ്കള്, 12 ജനുവരി 2026 (13:56 IST)
തമിഴ് ജനതയുടെ
പ്രധാന വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവമായ തൈപൊങ്കല് പ്രമാണിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ 6 ജില്ലകളില് ഈ മാസം 15ന് പ്രാദേശിക അവധി. തമിഴ്നാടുമായി അതിര്ത്തി പങ്കിടുന്ന തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, വയനാട് എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
2026-ല് ജനുവരി 15 മുതല് 18 വരെയാണ് പൊങ്കല് ആഘോഷങ്ങള്. വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവമാണ് തൈപ്പൊങ്കല്. വിളവെടുപ്പില് സമൃദ്ധി നല്കിയതിന് സൂര്യദേവന് നന്ദി പറയുന്ന ആചാരമായാണ് ഇത് കൊണ്ടാടുന്നത്.
പൊങ്കല് ആഘോഷത്തിന്റെ ആദ്യദിവസമായ ബോഗിപൊങ്കലില് പഴയ വസ്തുക്കള് നീക്കം ചെയ്ത് വീടുകള് വൃത്തിയാക്കുകയും അലങ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാം ദിവസമായ തൈപൊങ്കലാണ് പ്രധാന ദിനം. സൂര്യോദയത്തിന് മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റ് പുതിയ പാത്രത്തില് അരി, പാലുപയോഗിച്ച് പൊങ്കല് വിഭവം പാകം ചെയ്യുന്നു. 'പൊങ്കലോ പൊങ്കല്' എന്ന ഘോഷണത്തോടെ പാല് കൊതിച്ചു കയറുന്നത് സമൃദ്ധിയുടെയും സമൃദ്ധിയുടെയും പ്രതീകമാണ്. മൂന്നാം ദിവസമായ മാട്ടു പൊങ്കലില് കൃഷിയില് സഹായിക്കുന്ന കന്നുകാലികളെ കുളിപ്പിച്ച് അലങ്കരിക്കുന്നു. അവസാന ദിവസമായ കാണും പൊങ്കലില് കുടുംബാംഗങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഒത്തുകൂടി സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു.
ഈ വര്ഷം ജനുവരി 15 വ്യാഴാഴ്ചയായതിനാല്, ആറ് ജില്ലകളിലെ സര്ക്കാര് ഓഫീസുകളും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും ആ ദിവസം അടച്ചിടും. മറ്റു ജില്ലകളില് സാധാരണ പ്രവൃത്തി ദിനമായിരിക്കും. മഹാ സങ്കരാന്തിയോട് ചേര്ന്ന് വരുന്ന ഈ ഉത്സവം പ്രകൃതിയോടും കൃഷിയോടും നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന തമിഴ് സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗമാണ്.