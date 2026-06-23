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മദ്യനികുതിയിലെ ഇളവ് ബക്കാർഡിക്ക് വേണ്ടി, നടന്നത് വൻ അഴിമതിയെന്ന് പിണറായി വിജയൻ
നിയമസഭയില് സംസാരിക്കവെയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആരോപണവുമായി രംഗത്ത് വന്നത്.
സംസ്ഥാന ബജറ്റില് പ്രഖ്യാപിച്ച വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിന് നികുതി ഇളവ് കൊണ്ടുവന്ന തീരുമാനം മദ്യകമ്പനിയായ ബക്കാര്ഡിയെ സഹായിക്കാനാണെന്നും ഇതിന് പിന്നില് കോടികളുടെ അഴിമതിയുണ്ടെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്. നിയമസഭയില് സംസാരിക്കവെയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആരോപണവുമായി രംഗത്ത് വന്നത്. മുന്പ് ഇടത് സര്ക്കാര് അധികാരത്തിലിരുന്ന സമയത്ത് ബക്കാര്ഡി കമ്പനി 2 തവണ സമീപിച്ചിരുന്നതായും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സഭയില് വെളിപ്പെടുത്തി.
അതേസമയം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പ്രസംഗത്തിനിടെ ഇടപെട്ട സ്പീക്കര് തിരുവഞ്ചൂര് രാധാകൃഷ്ണന് സഭയുടെ ചട്ടപ്രകാരം ഇത്തരം കടുത്ത അഴിമതി ആരോപണങ്ങള് ഉന്നയിക്കാന് പ്രതിപക്ഷത്തിന് അനുമതിയില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. സഭ ചട്ടങ്ങളിലെ റൂള് 50ന്റെ ലംഘനമാണ് നടന്നതെന്നും അതിനാല് വിഷയത്തില് അനുമതി നല്കാനാകില്ലെന്നും സ്പീക്കര് റൂളിങ് നല്കി. ഇതിന് പിന്നാലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന് നടത്തിയ വാക്കൗട്ട് പ്രസംഗത്തിലെ അഴിമതി ആരോപണങ്ങള് ഉള്പ്പെടുന്ന പ്രധാനഭാഗങ്ങള് സഭാ ടിവിയില് നിന്നും നീക്കം ചെയ്തു.ALSO READ: മദ്യനയത്തിൽ ഇടഞ്ഞ് സഭ, യുഡിഎഫിനുള്ളിൽ തന്നെ പോര്, സതീശൻ സർക്കാരിൽ തുടക്കത്തിലെ കല്ലുകടി