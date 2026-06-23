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  4. Kerala Liquor Policy Row: UDF Low Alcohol Beverage Tax Cut Controversies
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 23 June 2026 (08:16 IST)

മദ്യനയത്തിൽ ഇടഞ്ഞ് സഭ, യുഡിഎഫിനുള്ളിൽ തന്നെ പോര്, സതീശൻ സർക്കാരിൽ തുടക്കത്തിലെ കല്ലുകടി

വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിന് യുഡിഎഫ് സർക്കാർ നികുതി കുറച്ചതിൽ കേരളത്തിൽ കനത്ത രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക തർക്കം.

Kerala Low Alcohol Policy, VD Satheesan Budget 2026, MB Rajesh Liquor Corruption Allegation, Kerala Excise Tax Cuts Controversy, Ready to Drink Beverages Kerala,വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യനയം കേരളം, വി ഡി സതീശൻ ബജറ്റ് വിവാദം, മദ്യ നികുതി ഇളവ് എൽഡിഎഫ് യുഡിഎഫ്
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Tue, 23 Jun 2026 (08:16 IST) Updated: Tue, 23 Jun 2026 (08:20 IST)
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പുതിയ യുഡിഎഫ് സര്‍ക്കാര്‍ അവതരിപ്പിച്ച പുതുക്കിയ ബജറ്റിലെ വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിനുള്ള നികുതിയിളവിനെതിരെ യുഡിഎഫിനുള്ളിലും വിമര്‍ശനം. ക്രൈസ്തവസഭകള്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ പുതിയ തീരുമാനത്തിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നതിന് പിന്നാലെ എഐസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയും വി എം സുധീരനുമെല്ലാം നിലപാടിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നുകഴിഞ്ഞു. തീരുമാനം അറിഞ്ഞില്ലെന്ന എക്‌സൈസ് മന്ത്രി എം ലിജുവിന്റെ പ്രസ്താവനയും വിവാദത്തിന് വീര്യം കൂട്ടുന്നുണ്ട്.
 
ഇതുവരെ കേരളത്തില്‍ വില്‍ക്കുന്ന എല്ലാ വിദേശമദ്യങ്ങള്‍ക്കും (IMFL) വീര്യവ്യത്യാസമില്ലാതെ 251 ശതമാനമായിരുന്നു ഏകീകൃത വില്‍പ്പന നികുതി. എന്നാല്‍ പുതിയ ബജറ്റില്‍, 0.5% മുതല്‍ 20% വരെ മാത്രം ആല്‍ക്കഹോള്‍ അടങ്ങിയ വീര്യം കുറഞ്ഞ പാനീയങ്ങള്‍ക്ക് പ്രത്യേക സ്ലാബ് ഏര്‍പ്പെടുത്തി നികുതി പകുതിയിലേറെയായി വെട്ടിക്കുറച്ചിരുന്നു.മദ്യ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കണമെന്ന യുഡിഎഫ് നിലപാടിന് ഘടകവിരുദ്ധമാണ് പുതിയ തീരുമാനമെന്നാണ് യുഡിഎഫിനുള്ളില്‍ ഉയരുന്ന വിമര്‍ശനം.ALSO READ: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് മാത്രം ഏഴ് പനി മരണം
 
 സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമടങ്ങുന്ന പുതിയൊരു മദ്യ ഉപഭോഗ സംസ്‌കാരത്തിന് പുതിയ തീരുമാനം കാരണമാകുമെന്നാണ് പ്രധാന വിമര്‍ശനം. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഉയരുന്ന ആശങ്കകള്‍ക്ക് ഉത്തരം പറയേണ്ട ബാധ്യത സര്‍ക്കാരിനുണ്ടെന്ന് കെ സി വേണുഗോപാല്‍ തന്നെ വ്യക്തമാക്കി.
 
'മുന്‍ എല്‍ഡിഎഫ് സര്‍ക്കാര്‍ കര്‍ഷകരെ സഹായിക്കാന്‍ പഴവര്‍ഗ്ഗങ്ങളില്‍ നിന്നും കാര്‍ഷിക ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളില്‍ നിന്നും മാത്രമാണ് വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യ ഉത്പാദനത്തിന് (Horti-Wine) അനുമതി നല്‍കിയത്. എന്നാല്‍ നിലവിലെ യുഡിഎഫ് സര്‍ക്കാര്‍ സ്പിരിറ്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മദ്യങ്ങള്‍ക്കും വന്‍ നികുതിയിളവ് നല്‍കി വിപണി സജീവമാക്കാന്‍ നോക്കുകയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷവും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. 
 
മുന്നണിയിലും പാര്‍ട്ടിയിലും പുകയുന്ന അതൃപ്തി; എക്‌സൈസ് മന്ത്രി കൈകഴുകുന്നു
 
കൗതുകകരമായ വസ്തുത, ഈ പ്രഖ്യാപനം സ്വന്തം മുന്നണിയിലും പാര്‍ട്ടിയിലും വലിയ ഭിന്നതയ്ക്ക് കാരണമായിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. എക്‌സൈസ് മന്ത്രി എം. ലിജു തന്നെ ഈ നീക്കത്തില്‍ നിന്ന് പരസ്യമായി അകലം പാലിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എക്‌സൈസ് വകുപ്പ് അറിയാതെ ധനകാര്യ വകുപ്പ് നേരിട്ടെടുത്ത നികുതി തീരുമാനമാണിതെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം.
 
എഐസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കെ.സി. വേണുഗോപാല്‍, കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി ജോസഫ്, മുതിര്‍ന്ന നേതാവ് വി.എം. സുധീരന്‍ തുടങ്ങിയവരാണ് യുഡിഎഫില്‍ നിന്ന് നിലവിലെ മദ്യനയത്തിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. പാര്‍ട്ടിക്ക് ഇതില്‍ കൃത്യമായ നയമുണ്ടെന്നും ജനവികാരത്തിന് വിരുദ്ധമായ നീക്കങ്ങള്‍ ആഭ്യന്തരമായി പരിശോധിക്കുമെന്നും ഈ നേതാക്കള്‍ വ്യക്തമാക്കി 
 
സഭാ നേതൃത്വങ്ങളുടെ കടുത്ത പ്രതിഷേധം
 
കേരളത്തിലെ മദ്യനയങ്ങളെ എക്കാലത്തും സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള മത-സാമൂഹിക സംഘടനകള്‍ ഇതിനകം തന്നെ യുദ്ധപ്രഖ്യാപനം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു. സിറോ മലബാര്‍ സഭയും മലങ്കര ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ് സിറിയന്‍ സഭയും കാന്തപുരം വിഭാഗവും സര്‍ക്കാരിനെതിരെ കടുത്ത ഭാഷയില്‍ പ്രസ്താവനയിറക്കി. 'വീര്യം കുറഞ്ഞത്', 'വീര്യം കൂടിയത്' എന്ന തരംതിരിവ് തന്നെ അസംബന്ധമാണെന്നും, ഇത് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് പോലെ സ്‌കൂള്‍-കോളേജ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളിലേക്കും സ്ത്രീകളിലേക്കും മദ്യപാന ശീലം വ്യാപിപ്പിക്കാന്‍ മാത്രമേ ഉപകരിക്കൂ എന്നും അവര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു.ALSO READ: പ്രതിപക്ഷത്തിന് അധിക സമയം നല്‍കി; തിരുവഞ്ചൂര്‍ രാധാകൃഷ്ണനെതിരെ വിമര്‍ശനവുമായി മന്ത്രി എപി അനില്‍ കുമാര്‍
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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