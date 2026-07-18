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പേരൂര്ക്കടയിലെ സര്ക്കാര് മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം കേരള ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാര് പരിശോധിച്ചു
തിരുവനന്തപുരം: പേരൂര്ക്കടയിലുള്ള സര്ക്കാര് മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ സൗകര്യങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും വിലയിരുത്തുന്നതിനായി കേരള ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാര് അവിടെ സന്ദര്ശനം നടത്തിയതായി അധികൃതര് അറിയിച്ചു. ജസ്റ്റിസ് ദേവന് രാമചന്ദ്രനും ജസ്റ്റിസ് ബസന്ത് ബാലാജിയും ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങള് പരിശോധിക്കുകയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു.
കേന്ദ്രത്തിലെ കെട്ടിടങ്ങളും മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും ഉള്പ്പെടെയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് ജഡ്ജിമാര് പരിശോധിച്ചു. കേന്ദ്രത്തിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ സംബന്ധിച്ച കേസില് ഹൈക്കോടതി നിയോഗിച്ച അമിക്കസ് ക്യൂറി വി. രാംകുമാര് നമ്പ്യാരും ജഡ്ജിമാര്ക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നെന്ന് അധികൃതര് അറിയിച്ചു.
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ഇന്ന് രാത്രി സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം
സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായി തുടരുന്നു. ഇന്നും പീക്ക് സമയങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തും. എന്നാൽ വൈദ്യുതി എപ്പോൾ പോകുമെന്നോ എത്രനേരം നിയന്ത്രണം നീളുമെന്നോ ഒരറിയിപ്പുമില്ല. വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം മുൻ ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഏകദേശം 200 മുതൽ 300 മെഗാവാട്ട് വരെ വർധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കെഎസ്ഇബി കണക്കുകൂട്ടുന്നത്.