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  4. Judges of the Kerala High Court inspected the Government Mental Health Centre at Peroorkada
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Saturday, 18 July 2026 (21:24 IST)

പേരൂര്‍ക്കടയിലെ സര്‍ക്കാര്‍ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം കേരള ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാര്‍ പരിശോധിച്ചു

Judges of the Kerala High Court
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Sat, 18 Jul 2026 (21:37 IST)
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തിരുവനന്തപുരം: പേരൂര്‍ക്കടയിലുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ സൗകര്യങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും വിലയിരുത്തുന്നതിനായി കേരള ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാര്‍ അവിടെ സന്ദര്‍ശനം നടത്തിയതായി അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. ജസ്റ്റിസ് ദേവന്‍ രാമചന്ദ്രനും ജസ്റ്റിസ് ബസന്ത് ബാലാജിയും ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കുകയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. 
 
കേന്ദ്രത്തിലെ കെട്ടിടങ്ങളും മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ ജഡ്ജിമാര്‍ പരിശോധിച്ചു. കേന്ദ്രത്തിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ സംബന്ധിച്ച കേസില്‍ ഹൈക്കോടതി നിയോഗിച്ച അമിക്കസ് ക്യൂറി വി. രാംകുമാര്‍ നമ്പ്യാരും ജഡ്ജിമാര്‍ക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.
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ശ്രീനു എസ്
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