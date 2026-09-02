തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് തോല്വി: പിണറായി വിജയന്റെ വീശദീകരണങ്ങളില് സിപിഐഎം കേന്ദ്രകമ്മിറ്റിക്ക് വിയോജിപ്പ്
തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് തോല്വിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിണറായി വിജയന്റെ വിശദീകരണങ്ങളില് സിപിഐഎമ്മിനുള്ളില് എതിര്പ്പ്. പയ്യന്നൂരിലെയും തളിപ്പറമ്പിലെയും രാഷ്ട്രീയ വിശദീകരണയോഗങ്ങളില് തോല്വിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിണറായി വിജയന് നടത്തിയ വിശദീകരണങ്ങള് സിപിഐഎമ്മിന്റെ കേന്ദ്രക്കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ച തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് അവലോകന റിപ്പോര്ട്ടിന് വിരുദ്ധമായിരുന്നു.
പയ്യന്നൂരിലും തളിപറമ്പിലുമായി പിണറായി വിജയന് നടത്തിയ പ്രസംഗങ്ങളില് കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ നിലപാട് അവഗണിച്ചെന്നും അണികള്ക്കാണ് തെറ്റ് പറ്റിയതെന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചെന്നും പരാതി ഉയര്ന്നിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്രക്കമ്മിറ്റി റിപ്പോര്ട്ടിനെ തള്ളി പിണറായി വിജയന് പാര്ട്ടിയെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണെന്നാണ് സിപിഐഎം കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളില് ഒരു വിഭാഗത്തിന് അഭിപ്രായമുള്ളത്.
തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് തോല്വിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഴ്ചകള് പാര്ട്ടി തുറന്നുകാട്ടിയിട്ടും പിണറായി വിജയന് അത് സമ്മതിക്കാത്തതില് പാര്ട്ടിക്കുള്ളില് വിയോജിപ്പുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. അണികളെ കുറ്റപ്പെടുത്തി പിണറായി സംസാരിക്കുന്നത് വിശദീകരണങ്ങള് വഷളാക്കുന്നുവെന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട്. എന്നാല് വിശാല സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയില് നേതൃമാറ്റം ഉയര്ന്നുവരാതിരിക്കാനാണ് പിണറായിയുടെ നീക്കമെന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം പറയുന്നത്.