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  4. Fake News against PK Sreemathi
Written By WEBDUNIA
Last Modified: Thursday, 23 July 2026 (14:00 IST)

സിപിഎം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം പി.കെ.ശ്രീമതിക്കെതിരെ വ്യാജ പ്രചരണം

മുൻ എംഎൽഎയുടെ ഭാര്യ എന്ന നിലയിൽ ശ്രീമതി ടീച്ചർ പെൻഷൻ പറ്റുന്നു എന്ന തരത്തിലാണ് വാർത്തകൾ

CPIM
Written By: WEBDUNIA
Updated: Thu, 23 Jul 2026 (14:22 IST)
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സിപിഎം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം പി.കെ.ശ്രീമതി ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച് എംഎൽഎയുടെ ഭാര്യയെന്ന നിലയിൽ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നതായി വ്യാജ പ്രചരണം. ബിജെപി അനുകൂല ചാനലുകളായ കർമ ന്യൂസ്, ജനം ടിവി എന്നിവയാണ് മുൻ മന്ത്രി കൂടിയായ ശ്രീമതി ടീച്ചർക്കെതിരെ കുപ്രചരണം നടത്തുന്നത്. 
 
മുൻ എംഎൽഎയുടെ ഭാര്യ എന്ന നിലയിൽ ശ്രീമതി ടീച്ചർ പെൻഷൻ പറ്റുന്നു എന്ന തരത്തിലാണ് വാർത്തകൾ. രണ്ടാം കേരള നിയമസഭയിൽ അംഗമായിരുന്ന പരേതനായ പി.ആർ.കൃഷ്ണന്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് പി.കെ.ശ്രീമതി എന്നാണ്. പരേതനായ എംഎൽഎയുടെ ഭാര്യ എന്ന നിലയിൽ പി.കെ.ശ്രീമതിക്ക് നിയമാനുസൃതമായ പെൻഷൻ കിട്ടുന്നുമുണ്ട്. എന്നാൽ സിപിഎം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗമായ ശ്രീമതി ടീച്ചർ അല്ല പി.ആർ.കൃഷ്ണന്റെ ഭാര്യയായ പി.കെ.ശ്രീമതി. 
 
തനിക്കെതിരായ വ്യാജ വാർത്തകളിൽ ശ്രീമതി ടീച്ചർ വൈകാരികമായി പ്രതികരിച്ചു. തനിക്കെതിരെ അടിസ്ഥാന രഹിതമായ കാര്യങ്ങളാണ് ചില മാധ്യമങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ ടീച്ചർ മാധ്യമങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. ഡിജിപിക്കും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിക്കും പരാതി നൽകുമെന്നും ശ്രീമതി പറഞ്ഞു. 
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