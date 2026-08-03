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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Monday, 3 August 2026 (10:56 IST)

സംസ്ഥാനത്തെ ഈ നദികളില്‍ ഓറഞ്ച് അലര്‍ട്ട്; തീരപ്രദേശങ്ങളില്‍ താമസിക്കുന്നവര്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കുക

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Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Mon, 3 Aug 2026 (11:00 IST)
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നദികളിലെ ജലനിരപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന ജലസേചന വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. അപകടകരമായ രീതിയില്‍ ജലനിരപ്പുയരുന്നതിനെ തുടര്‍ന്ന് സംസ്ഥാന ജലസേചന വകുപ്പ്  താഴെ പറയുന്ന നദികളില്‍ ഓറഞ്ച്, മഞ്ഞ അലര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. ഈ നദികളുടെ തീരത്തുള്ളവര്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കുക
ഓറഞ്ച് അലര്‍ട്ട്:
പത്തനംതിട്ട: അച്ചന്‍കോവില്‍ (കല്ലേലി സ്റ്റേഷന്‍, പന്തളം സ്റ്റേഷന്‍), പമ്പ (ആറന്മുള സ്റ്റേഷന്‍) 
എറണാകുളം: മൂവാറ്റുപുഴ (മൂവാറ്റുപുഴ സ്റ്റേഷന്‍,  തൊടുപുഴ സ്റ്റേഷന്‍)
കോട്ടയം: മീനച്ചില്‍ (പാല സ്റ്റേഷന്‍, പേരൂര്‍ സ്റ്റേഷന്‍), മണിമല (മണിമല സ്റ്റേഷന്‍)  
 
മഞ്ഞ അലര്‍ട്ട്
ആലപ്പുഴ: പമ്പ (ഇറപ്പുഴ സ്റ്റേഷന്‍), അച്ചന്‍കോവില്‍ (നാലുകെട്ടുകവല സ്റ്റേഷന്‍)
എറണാകുളം: മൂവാറ്റുപുഴ (കളമ്പൂര്‍ സ്റ്റേഷന്‍)
തൃശൂര്‍: കരവന്നൂര്‍ (കരവന്നൂര്‍ സ്റ്റേഷന്‍) 
 
യാതൊരു കാരണവശാലും മേല്‍ പറഞ്ഞ നദികളില്‍ ഇറങ്ങാനോ നദി മുറിച്ചു കടക്കാനോ പാടില്ല. തീരത്തോട് ചേര്‍ന്ന് താമസിക്കുന്നവര്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതാണ്. അധികൃതരുടെ നിര്‍ദേശാനുസരണം വെള്ളപ്പൊക്ക  സാധ്യതയുള്ളയിടങ്ങളില്‍ നിന്ന് മാറി താമസിക്കാന്‍ തയ്യാറാവണം.  അതേസമയം അടുത്ത 3 മണിക്കൂറില്‍ കേരളത്തിലെ പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്‍ ഓറഞ്ച്  അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജില്ലകളില്‍ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില്‍ ഇടത്തരം മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറില്‍ 50 കിലോമീറ്റര്‍ വരെ വേഗതയില്‍ ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
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