ശനി, 2 മെയ് 2026
ഇന്ത്യയിലുടനീളം ഫോണുകളില്‍ ബീപ്പ് ശബ്ദത്തോടൊപ്പം അറിയിപ്പ്; നിങ്ങള്‍ക്ക് അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചോ?

ശ്രീനു എസ്| Last Modified ശനി, 2 മെയ് 2026 (17:36 IST)
ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തുടനീളം മൊബൈല്‍ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അലേര്‍ട്ട് സിസ്റ്റം കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പരീക്ഷിച്ചു. ഇന്ന് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് മൊബൈല്‍ ഫോണുകളില്‍ ഒരേസമയം അലേര്‍ട്ടുകള്‍ വന്നു. തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു പ്രദേശത്തെ എല്ലാ മൊബൈല്‍ ഫോണുകളിലും ഒരേസമയം അടിയന്തര മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ നല്‍കാന്‍ കഴിയുന്ന ഒരു പുതിയ സെല്‍ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അലേര്‍ട്ട് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ വകുപ്പും ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയും സംയുക്തമായി നടത്തുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് മൊബൈല്‍ ഫോണുകളില്‍ അലേര്‍ട്ട് വന്നത്. അസാധാരണമായ ബീപ്പ് ശബ്ദത്തോടെയാണ് മുന്നറിയിപ്പ് സന്ദേശം വന്നത്.

പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളും അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോള്‍ ആളുകളെ വേഗത്തില്‍ അറിയിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ പരീക്ഷണം ഇന്ന് നടത്തി. ഇന്ത്യയിലുടനീളം നടത്തുന്ന ഒരു ട്രയല്‍ റണ്‍ ആണിത്. ഈ സന്ദേശം ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാല്‍ പരിഭ്രാന്തരാകുകയോ പ്രതികരിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതില്ല.

ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, പ്രാദേശിക ഭാഷകളില്‍ ഫോണ്‍ ഉപയോക്താക്കളിലേക്ക് സന്ദേശങ്ങള്‍ എത്തുന്നു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും വാര്‍ത്താ വിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രി ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയും ചേര്‍ന്നാണ് പദ്ധതി ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്.


