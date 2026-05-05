കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നോട്ടയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് 1.23 ലക്ഷത്തിലധികം വോട്ടുകള്‍

ശ്രീനു എസ്|
Last Modified ചൊവ്വ, 5 മെയ് 2026 (10:21 IST)
തിരുവനന്തപുരം: 2026 ലെ കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് 1.23 ലക്ഷത്തിലധികം വോട്ടര്മാര് NOTA ഓപ്ഷന് തിരഞ്ഞെടുത്തു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ വെബ്സൈറ്റില് ലഭ്യമായ കണക്കുകള് പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്ത് 1,23,067 വോട്ടര്മാരാണ് 'നോട്ട' ബട്ടണ് അമര്ത്തിയത്. 2021 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് നോട്ട തിരഞ്ഞെടുത്തത് 97,693 വോട്ടര്മാരായിരുന്നു.
2026 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് പോള് ചെയ്ത മൊത്തം വോട്ടുകളുടെ 0.57 ശതമാനമാണ് നോട്ടയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്. 2021 ല് ഇത് 0.47 ശതമാനമായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും 2024 ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനേക്കാള് ഈ കണക്ക് കുറവാണ്.
അന്ന് കേരളത്തില് 1,56,585 വോട്ടര്മാര് നോട്ട തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. പോള് ചെയ്ത വോട്ടുകളുടെ 0.79 ശതമാനമായിരുന്നു.