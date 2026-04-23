ശ്രീനു എസ്|
Last Modified വ്യാഴം, 23 ഏപ്രില് 2026 (11:10 IST)
ന്യൂഡല്ഹി: സാമൂഹിക പരിഷ്കരണത്തിന്റെ മറവില് മതപരമായ ആചാരങ്ങളില് സംസ്ഥാനത്തിന് എത്രത്തോളം ഇടപെടാന് കഴിയുമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. സംസ്ഥാനത്തിന് എപ്പോള് അല്ലെങ്കില് എത്രത്തോളം ഇടപെടാന് കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന പൊതുവായ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങള് പുറപ്പെടുവിക്കാന് കഴിയില്ലെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പകരം ഓരോ കേസിന്റെയും പ്രത്യേക വസ്തുതകളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ജുഡീഷ്യല് ഇടപെടല്. ശബരിമലയിലെ സ്ത്രീകളുടെ പ്രവേശനം ഉള്പ്പെടെയുള്ള വിശ്വാസപരമായ കാര്യങ്ങളില് വാദങ്ങള് കേള്ക്കുന്നതിനിടെ ഒമ്പത് ജഡ്ജിമാരുടെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചാണ് ഈ നിരീക്ഷണങ്ങള് നടത്തിയത്.
സാമൂഹിക പരിഷ്കരണത്തിനായി നിയമനിര്മ്മാണം നടത്താന് കഴിയുമെന്ന് ഭരണഘടന ഉറപ്പുനല്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത്തരം അധികാരങ്ങളുടെ പരിധികളെക്കുറിച്ചുള്ള വാദങ്ങള് ഉയര്ന്നുവന്നപ്പോള് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിപുലീകരിച്ച ബെഞ്ച് പ്രതികരിച്ചു. ഇത് വിശദമായ ചര്ച്ച ആവശ്യമുള്ള വിഷയമാണെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പ്രസ്താവിച്ചു. സാമൂഹിക തിന്മകള് പരിഹരിക്കാന് സംസ്ഥാനത്തിന് അധികാരമുണ്ടെങ്കിലും ഓരോ വ്യക്തിഗത കേസിന്റെയും മെറിറ്റും സന്ദര്ഭവും അനുസരിച്ചാണ് ജുഡീഷ്യല് ഇടപെടല് നിര്ദ്ദേശിക്കേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ശബരിമലയില് സ്ത്രീകള്ക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്ന നിയമനിര്മ്മാണത്തെ സാമൂഹിക പരിഷ്കരണം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്
മതപരമായ ആചാരങ്ങളിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റമാകുമോ എന്ന് ബെഞ്ചിലെ ഏക വനിതാ ജഡ്ജിയായ ജസ്റ്റിസ് ബി.വി. നാഗരത്ന ചോദിച്ചു. വിശ്വാസപരമായ കാര്യങ്ങളില് നിന്ന് കോടതികള് വിട്ടുനില്ക്കണമെന്ന് വിവിധ സംഘടനകള് വാദിച്ചപ്പോഴാണ് ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചത്. പൊതുതാല്പ്പര്യ ഹര്ജികള് (പിഐഎല്) വഴി മതവിശ്വാസങ്ങളെയും വിശ്വാസങ്ങളെയും വെല്ലുവിളിക്കാന് കഴിയുമോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചും സംശയങ്ങള് ഉയര്ന്നു. വാദം കേള്ക്കല് ഇന്നും തുടരും.