ശനി, 9 മെയ് 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. ദേശീയം

ഹാന്റവൈറസ് കേസുകള്‍: കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം മുന്‍കരുതല്‍ നിരീക്ഷണ നടപടികള്‍ സജീവമാക്കി

Nipah Virus, West Bengal, Virus disease, Health
ശ്രീനു എസ്| Last Modified ശനി, 9 മെയ് 2026 (08:58 IST)
എംവി ഹോണ്ടിയസ് എന്ന ക്രൂയിസ് കപ്പലില്‍ ഹാന്റവൈറസ് അണുബാധ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതിനെത്തുടര്‍ന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം മുന്‍കരുതല്‍ നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങള്‍ സജീവമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എംവി ഹോണ്ടിയസ് എന്ന ക്രൂയിസ് കപ്പലില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഹാന്റവൈറസ് അണുബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥിതിഗതികള്‍ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്ന് സ്രോതസ്സുകള്‍ പറയുന്നു. നാഷണല്‍ സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഡിസീസ് കണ്‍ട്രോള്‍ (എന്‍സിഡിസി), ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഡിസീസ് സര്‍വൈലന്‍സ് പ്രോഗ്രാം (ഐഡിഎസ്പി), ലോകാരോഗ്യ സംഘടന (ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ), മറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര ആരോഗ്യ സംഘടനകള്‍ എന്നിവരുമായി ഏകോപിപ്പിച്ചാണ് മന്ത്രാലയം ഇത് ചെയ്യുന്നത്.

ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വഴി പങ്കിട്ട പ്രാഥമിക വിവരങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച് കപ്പലില്‍ എട്ട് ഹാന്റവൈറസ് അണുബാധ സാധ്യതയുള്ള കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതില്‍ അഞ്ച് കേസുകള്‍ ലബോറട്ടറി പരിശോധനയിലൂടെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം മൂന്ന് മരണങ്ങളും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മെയ് ആദ്യ വാരത്തിലാണ് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചത്.

ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ അഭിപ്രായത്തില്‍ ഇത് ഹാന്റവൈറസിന്റെ ആന്‍ഡീസ് സ്‌ട്രെയിനാണ്. ഇതിന് മനുഷ്യനില്‍ നിന്ന് മനുഷ്യനിലേക്ക് പകരാനുള്ള കഴിവ് പരിമിതമാണ്. മാത്രമല്ല വ്യാപനത്തിന് സാധാരണയായി അടുത്തും ദീര്‍ഘവുമായ സമ്പര്‍ക്കം ആവശ്യമാണ്.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :