  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. Murasu Cyclone Heavy Rain Alert Kerala
Written By നെൽവിൻ വിൽസൺ നെൽവിൻ വിൽസൺ
Last Updated : Tuesday, 3 November 2026 (08:42 IST)

'മുറസു' ചുഴലിക്കാറ്റ് തീരംതൊട്ടു; കാറ്റിന് 120 കിലോമീറ്റർ വേഗത, കേരളം പേടിക്കണോ?

Kerala Weather, Heavy Rain, Weather Alerts Kerala, Rain in Kerala, Cyclone in bengal Sea Kerala Weather Alerts
Written By: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Updated: Tue, 3 Nov 2026 (08:42 IST)
google-news
ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപംകൊണ്ട 'മുറസു' ചുഴലിക്കാറ്റ് തീരംതൊട്ടു. ആന്ധ്ര ഒംഗോളിന് സമീപത്തുകൂടി മണിക്കൂറിൽ 100-120 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലാണ് ചുഴലിക്കാറ്റ് തീരംതൊട്ടത്. 
 
ആന്ധ്രയിൽ ശക്തമായ മഴ 
 
ആന്ധ്രപ്രദേശിൽ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മണിക്കൂറുകളായി മഴയുടെ തീവ്രത വർധിച്ചിരിക്കുന്നു. ശക്തമായ കാറ്റോട് കൂടിയാണ് മഴ പെയ്യുന്നത്. പലയിടങ്ങളിലും മണ്ണിടിച്ചിലിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്. ഗഞ്ചം ജില്ലയിൽ 1.50 ലക്ഷം ആളുകളെ ക്യാംപുകളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. വിവിധ ജില്ലകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 
 
ഒഡിഷയിലും ജാഗ്രത 
 
ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒഡിഷയിൽ 1.6 ലക്ഷം ആളുകളെ ക്യാംപുകളിലേക്ക് മാറ്റി. ഏതാണ്ട് 3.33 ലക്ഷം ആളുകളെ മാറ്റിപാർപ്പിക്കണമെന്നാണ് സർക്കാർ കണക്ക്. ഇതിനായി പരിശ്രമം തുടരുകയാണ്. നേരത്തെ അർണബ് ചുഴലിക്കാറ്റിൽ ഒഡിഷയിൽ മാത്രം ആറ് പേർക്കാണ് ജീവൻ നഷ്ടമായത്. 
 
കേരളം പേടിക്കണോ? 
 
ചുഴലിക്കാറ്റ് കേരളത്തെ നേരിട്ട് ബാധിക്കില്ല. എങ്കിലും ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ സ്വാധീനത്താൽ സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ലഭിക്കും. തെക്കൻ കേരളത്തിനും സമീപപ്രദേശങ്ങൾക്കും മുകളിലായി ചക്രവാതച്ചുഴി നിലനിൽക്കുന്നു. മധ്യകിഴക്കൻ അറബിക്കടലിൽ കർണാടക-തെക്കൻ മഹാരാഷ്ട്ര തീരത്തോട് ചേർന്ന് മറ്റൊരു ചക്രവാതച്ചുഴി നിലനിൽക്കുന്നു. നവംബർ 2,3,6 തിയതികളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് (24 മണിക്കൂറിൽ 7 മുതൽ 11 സെ.മീ. വരെ) സാധ്യത. നവംബർ ആറ് വരെ ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറിൽ 30-40 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യത.
 
യെല്ലോ അലർട്ട് 
 
ഇന്ന് അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടാണ്. മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലാണ് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ള യെല്ലോ അലർട്ട്. Also Read: 'ഭുവനേശ്വർ കുമാറിനെ കളിപ്പിച്ചത് തെറ്റായ സമയത്ത്, യുവ പേസർമാർക്ക് അവസരം നൽകാമായിരുന്നു : ഇർഫാൻ പത്താൻ
About Writer
നെൽവിൻ വിൽസൺ
Politics, Cinema, Cricket, Social, Explainers   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
ഇനി പി.എഫ് ബാലൻസും പാസ്ബുക്കും വാട്സ്ആപ്പിൽ അറിയാം: ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങളുമായി EPFO

ഇസ്രായേലിൽ വോട്ടെണ്ണൽ പൂർത്തിയായി, നെതന്യാഹു പുറത്തേക്ക്: ഐസൻകോട്ട് - അറബ് പാർട്ടി സഖ്യത്തിന് സാധ്യത

ഇസ്രായേലിൽ വോട്ടെണ്ണൽ പൂർത്തിയായി, നെതന്യാഹു പുറത്തേക്ക്: ഐസൻകോട്ട് - അറബ് പാർട്ടി സഖ്യത്തിന് സാധ്യതആര്‍ക്കും തന്നെ ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്ത നിലയില്‍ അറബ് പാര്‍ട്ടികളുടെ പിന്തുണയാകും സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കുന്നതില്‍ പ്രധാനമാവുക.

എല്ലാത്തിനും പിന്നിൽ ഖത്തർ, അറബ് പാർട്ടികളുടെ മുന്നേറ്റത്തിൽ ആരോപണവുമായി നെതന്യാഹു

എല്ലാത്തിനും പിന്നിൽ ഖത്തർ, അറബ് പാർട്ടികളുടെ മുന്നേറ്റത്തിൽ ആരോപണവുമായി നെതന്യാഹു120 അംഗ പാര്‍ലമെന്റിലേക്ക് നടന്ന തിരെഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹുവിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന വലതുപക്ഷ സഖ്യത്തിന് 53 സീറ്റുകളാണ് ലഭിച്ചത്.

ക്യാപ്റ്റൻസിക്ക് ഹാർദ്ദിക് വാശിപിടിക്കില്ല, അങ്ങനെയെങ്കിൽ സാധ്യത എങ്ങോട്ട്: വിലയിരുത്തലുമായി അശ്വിൻ

ക്യാപ്റ്റൻസിക്ക് ഹാർദ്ദിക് വാശിപിടിക്കില്ല, അങ്ങനെയെങ്കിൽ സാധ്യത എങ്ങോട്ട്: വിലയിരുത്തലുമായി അശ്വിൻമുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ് നായകനായ ഹാര്‍ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ 2027 സീസണിന് മുന്നോടിയായി ടീം വിടാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ടെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ക്കിടെ ഹാര്‍ദ്ദിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡ് ഡീലുകളെ വിലയിരുത്തി മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരമായ ആര്‍ അശ്വിന്‍.

കള്ളുഷാപ്പുകളിലും ഇനി സ്ത്രീകൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാം: സുരക്ഷയുടെ പേരിൽ തൊഴിലവസരം നിഷേധിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി, നിർണായക ഉത്തരവ്

കള്ളുഷാപ്പുകളിലും ഇനി സ്ത്രീകൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാം: സുരക്ഷയുടെ പേരിൽ തൊഴിലവസരം നിഷേധിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി, നിർണായക ഉത്തരവ്തൃശ്ശൂര്‍ സ്വദേശിനിയായ സോഫി സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടപെടല്‍.

ഹൂതി ആക്രമണം, സൗദിയിലെ വ്യോമഗതാഗതം താറുമാറായ നിലയിൽ, വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി, ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ജാഗ്രതാനിർദേശം

ഹൂതി ആക്രമണം, സൗദിയിലെ വ്യോമഗതാഗതം താറുമാറായ നിലയിൽ, വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി, ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ജാഗ്രതാനിർദേശംപട്ടികയിലുണ്ടായിരുന്ന 378 വിമാനങ്ങളില്‍ 169 എണ്ണത്തിന് മാത്രമാണ് സര്‍വീസ് നടത്താന്‍ സാധിച്ചത്.

വാഹനാപകടങ്ങളിൽ പെടുന്നവരെ വേഗം ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുക; 'ഗോൾഡൻ ഗോൾ' പദ്ധതിയുമായി ആരോഗ്യവകുപ്പ്

വാഹനാപകടങ്ങളിൽ പെടുന്നവരെ വേഗം ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുക; 'ഗോൾഡൻ ഗോൾ' പദ്ധതിയുമായി ആരോഗ്യവകുപ്പ്ഗോൾഡൻ ഗോൾ പദ്ധതിയുമായി ആരോഗ്യവകുപ്പ്. അപകടങ്ങളിൽ പരുക്കേൽക്കുന്നവരെ മിനിറ്റുകൾക്കകം ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുക ലക്ഷ്യം. 108, സർക്കാർ, സ്വകാര്യ ആംബുലൻസുകളെ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാക്കും.

യുഎസ് മിഡ് ടേം ഇലക്ഷന് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം, ഇറാനിൽ വ്യോമാക്രമണം നടത്തി യുഎസ്

യുഎസ് മിഡ് ടേം ഇലക്ഷന് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം, ഇറാനിൽ വ്യോമാക്രമണം നടത്തി യുഎസ്ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കിന് സമീപമുള്ള ഖേഷം ദ്വീപിന് നേര്‍ക്കാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. പലയിടങ്ങളില്‍ നിന്നായി സ്‌ഫോടനശബ്ദങ്ങള്‍ കേട്ടതായി ഇറാന്‍ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ ഇര്‍ന റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

നിയമസഭാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പുറത്തായത് 2.29 കോടി വോട്ടർമാർ!

നിയമസഭാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പുറത്തായത് 2.29 കോടി വോട്ടർമാർ!എസ്‌ഐആറിന് ശേഷം പുറത്തുവിട്ട കണക്കനുസരിച്ച് ഉത്തര്‍പ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഗോവ,പഞ്ചാബ്, മണിപ്പൂര്‍ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 13.,24 ശതമാനം വോട്ടര്‍മാരാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ആകെ വോട്ടര്‍മാരുടെ എണ്ണം 18.71 കോടിയില്‍ നിന്ന് 16.43 കോടിയായി ചുരുങ്ങി.

അതിൽ ഒപ്പിട്ടാൽ കേരളത്തിന് നഷ്ടം 700 കോടി, രാജമാണിക്യം വിസമ്മതിച്ചു; ഉടൻ സ്ഥലംമാറ്റണമെന്ന് സതീശന്റെ തിട്ടൂരം

അതിൽ ഒപ്പിട്ടാൽ കേരളത്തിന് നഷ്ടം 700 കോടി, രാജമാണിക്യം വിസമ്മതിച്ചു; ഉടൻ സ്ഥലംമാറ്റണമെന്ന് സതീശന്റെ തിട്ടൂരംകേരളത്തിന് 700 കോടിയിലേറെ നഷ്ടം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള വൈദ്യുതി കരാറിൽ ഒപ്പിടാത്തതാണ് കെ.എസ്.ഇ.ബി ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ഡോ എം.ജി രാജമാണിക്യത്തെ നീക്കാൻ കാരണമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. വൈദ്യുതി വാങ്ങലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വകാര്യ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുമായി കരാറുണ്ടാക്കാൻ സതീശൻ സർക്കാർ ശ്രമിച്ചു. ഇതിനെ തുടക്കംമുതലേ രാജമാണിക്യം എതിർത്തിരുന്നു.

കേരളത്തിൽ ഐ.എ.എസ് തലപ്പത്ത് വൻ അഴിച്ചുപണി: കെ.ആർ. ജ്യോതിലാൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിലേക്ക്, പ്രശാന്ത് എൻ. കെ.എസ്.ഇ.ബി ചെയർമാൻ

കേരളത്തിൽ ഐ.എ.എസ് തലപ്പത്ത് വൻ അഴിച്ചുപണി: കെ.ആർ. ജ്യോതിലാൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിലേക്ക്, പ്രശാന്ത് എൻ. കെ.എസ്.ഇ.ബി ചെയർമാൻജനറല്‍ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷന്‍ വകുപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് പ്രകാരം മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചുമതലകളില്‍ മാറ്റം വരുത്തി. ധന, ആഭ്യന്തര, എനര്‍ജി വകുപ്പുകളിലും പ്രമുഖ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തലപ്പത്തുമാണ് പ്രധാനമായ തസ്തികമാറ്റങ്ങള്‍ നടന്നിരിക്കുന്നത്.