'ഭുവനേശ്വർ കുമാറിനെ കളിപ്പിച്ചത് തെറ്റായ സമയത്ത്, യുവ പേസർമാർക്ക് അവസരം നൽകാമായിരുന്നു : ഇർഫാൻ പത്താൻ
ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരെ പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മൂന്ന് മത്സരങ്ങള് ജയിച്ച ഇന്ത്യ അവസാന രണ്ട് മത്സരങ്ങളില് പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു.
ന്യൂസിലാന്ഡിനെതിരായ ട്വന്റി-20 പരമ്പര 3-2ന് സ്വന്തമാക്കിയെങ്കിലും, ടീം സെലക്ഷനിലെ പിഴവുകള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുന് ഇന്ത്യന് പേസര് ഇര്ഫാന് പത്താന്. നാല് വര്ഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഭുവനേശ്വര് കുമാറിനെ ടി20 ടീമിലേക്ക് പരിഗണിച്ച തീരുമാനത്തെയാണ് ഇര്ഫാന് വിമര്ശിച്ചത്. ഭുവനേശ്വര് കുമാര് പരിചയസമ്പന്നനായ താരമാണെന്നും എന്നാല് ടി20 ഫോര്മാറ്റിലായിരുന്നില്ല പകരം ഏകദിന സ്ക്വാഡില് വേണമായിരുന്നു ഭുവിയെ ഉള്പ്പെടുത്താനെന്നും പത്താന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരെ പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മൂന്ന് മത്സരങ്ങള് ജയിച്ച ഇന്ത്യ അവസാന രണ്ട് മത്സരങ്ങളില് പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. നാല് മത്സരങ്ങളില് നിന്നായി ഒരു വിക്കറ്റ് മാത്രം നേടി 180 റണ്സാണ് ഭുവനേശ്വര് കുമാര് വഴങ്ങിയത്. ഇതോടെ 4 വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷമുള്ള താരത്തിന്റെ തിരിച്ചുവരവിന്റെ നിറം മങ്ങിയിരുന്നു. ഭുവനേശ്വര് കുമാര് മികച്ചൊരു ബൗളറാണെന്നതില് തര്ക്കമില്ല. എന്നാല് അടുത്ത എകദിന ലോകകപ്പിനായാണ് ഭുവനേശ്വറിനെ ടീമിലെടുത്തിരുന്നതെങ്കില് മനസിലാക്കാമായിരുന്നുവെന്നാണ് തന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയില് ഇര്ഫാന് പറയുന്നത്.
ടി20 ലോകകപ്പ് അടുത്തൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിയില് യുവതാരങ്ങള്ക്ക് വിദേശമണ്ണില് പരിചയം ഉണ്ടാക്കാനായി സാഹചര്യത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താമായിരുന്നു. ആദ്യ 3 മത്സരങ്ങളില് ഭുവനേശ്വര് കുമാര് കളിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കില് പകരം മായങ്ക് യാദവിന് അവസരം ലഭിക്കുമായിരുന്നു. ഇത് യുവതാരങ്ങള്ക്ക് കൂടുതല് മത്സരപരിചയം നല്കിയേനെ. ആ അവസരമാണ് മാനേജ്മെന്റ് ഇല്ലാതെയാക്കിയത്. ഭുവനേശ്വറിന്റെ മികവിനെ കുറ്റം പറയുന്നതേയില്ല മറിച്ച് ടീം മാനേജ്മെന്റിന്റെ ദീര്ഘവീക്ഷണമില്ലായ്മയെയാണ് താന് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതെന്നും പഠാന് വ്യക്തമാക്കി.