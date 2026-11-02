ഇനി പി.എഫ് ബാലൻസും പാസ്ബുക്കും വാട്സ്ആപ്പിൽ അറിയാം: ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങളുമായി EPFO
ഇ.പി.എഫ്.ഒ (EPFO) വരിക്കാര്ക്ക് സേവനങ്ങള് കൂടുതല് എളുപ്പത്തില് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി വാട്സ്ആപ്പ് വഴിയുള്ള പുതിയ ഹെല്പ്പ് ലൈന് സംവിധാനം ഒരുക്കി കേന്ദ്ര തൊഴില് മന്ത്രാലയം. ഇനി മുതല് പിഎഫ് വരിക്കാര്ക്ക് ഓഫീസുകള് സന്ദര്ശിക്കാതെ തന്നെ അക്കൗണ്ട് ബാലന്സും അവസാനത്തെ ഇടപാടുകളുടെ വിവരങ്ങളും വാട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റ്ബോട്ട് വഴി നേരിട്ട് അറിയാന് സാധിക്കും.
ഔദ്യോഗികമായി വെരിഫൈ ചെയ്ത വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പര് വഴിയാണ് ഈ വെര്ച്വല് അസിസ്റ്റന്റ് സേവനം പ്രവര്ത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
1. എങ്ങനെ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം?
ആദ്യമായി 8796441800 എന്ന ഔദ്യോഗിക നമ്പര് ഫോണില് സേവ് ചെയ്യുക.
ശേഷം ഈ നമ്പറിലേക്ക് വാട്സ്ആപ്പില് 'Hi' എന്ന് മെസേജ് അയക്കുക.
തുടര്ന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഓട്ടോമേറ്റഡ് നിര്ദ്ദേശങ്ങള് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ആവശ്യമായ അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങള് ലഭ്യമാക്കാം.
2. എന്തെല്ലാം സേവനങ്ങള് വാട്സ്ആപ്പില് ലഭിക്കും
പി.എഫ് ബാലന്സ് : അക്കൗണ്ടിലെ നിലവിലെ ആകെ തുക അറിയാം
അവസാന ഇടപാടുകള് : ഒടുവിലത്തെ 5 ഇടപാടുകളുടെ വിശദാംശങ്ങള് ലഭിക്കും
പാസ്ബുക്ക് വിവരങ്ങള് : ഇ-പാസ്ബുക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങള് നിവാരണം ചെയ്യാം
പദ്ധതി നിര്ദ്ദേശങ്ങള് : പ്രധാനമന്ത്രി വികസിത് ഭാരത് റോജ്ഗാര് യോജന സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്
സാധാരണക്കാര്ക്ക് ഏറെ പ്രയോജനകരമായ ഈ ഡിജിറ്റല് മാറ്റം ഇ.പി.എഫ്.ഒയുടെ സേവനങ്ങള് കൂടുതല് സുതാര്യവും ലളിതവുമാക്കുമെന്നാണ് മന്ത്രാലയം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.