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  4. Cyclone mures formed in bay of bengal rain alert in kerala coming days
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 2 November 2026 (09:19 IST)

മുരശ് ചുഴലിക്കാറ്റ് : കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യത, ഇന്ന് 6 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Mon, 2 Nov 2026 (09:23 IST)
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അര്‍ണബിന് പിന്നാലെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ലക്ഷ്യമാക്കി മറ്റൊരു ചുഴലിക്കാറ്റ് കൂടി. കേരളത്തെ നേരിട്ട് ബാധിക്കില്ലെങ്കിലും മുരശെന്ന പുതിയ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ സ്വാധീനഫലമായി ബുധനാഴ്ച വരെ സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. 
 
ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലില്‍ ചെന്നൈയ്ക്ക് 630 കിലോമീറ്റര്‍ കിഴക്ക്- തെക്ക് കിഴക്കായാണ് കാറ്റ് രൂപം കൊണ്ടത്. തിങ്കളാഴ്ചയോടെ ഇത് തീവ്രചുഴലിക്കാറ്റായി മാറുകയും ചൊവ്വാഴ്ചയോടെ ആന്ധ്രയിലെ നെല്ലൂരിനും നരസപൂരിനും ഇടയ്ക്ക് കര തൊടാനുമാണ് സാധ്യത. ഇത്തവണ ഇന്ത്യയാണ് ചുഴലിക്കാറ്റിന് പേര് നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്.
 
 ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ച 6 ജില്ലകളിലാണ് മഴ മുന്നറിയിപ്പുള്ളത്. പാലക്കാട്, മലപ്പുറം,കോഴിക്കോട്,വയനാട്, കണ്ണൂര്‍, കാസര്‍കോട് ജില്ലകളില്‍ ഇന്ന് യെല്ലോ അലര്‍ട്ടാണ്. ചൊവ്വാഴ്ച കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്‍, കാസര്‍കോട് ജില്ലകളിലും ബുധനാഴ്ച പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി,പാലക്കാട്,മലപ്പുറം ജില്ലകളിലും മഞ്ഞ അലര്‍ട്ടുണ്ട്.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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