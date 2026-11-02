മുരശ് ചുഴലിക്കാറ്റ് : കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യത, ഇന്ന് 6 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്
അര്ണബിന് പിന്നാലെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ലക്ഷ്യമാക്കി മറ്റൊരു ചുഴലിക്കാറ്റ് കൂടി. കേരളത്തെ നേരിട്ട് ബാധിക്കില്ലെങ്കിലും മുരശെന്ന പുതിയ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ സ്വാധീനഫലമായി ബുധനാഴ്ച വരെ സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.
ബംഗാള് ഉള്ക്കടലില് ചെന്നൈയ്ക്ക് 630 കിലോമീറ്റര് കിഴക്ക്- തെക്ക് കിഴക്കായാണ് കാറ്റ് രൂപം കൊണ്ടത്. തിങ്കളാഴ്ചയോടെ ഇത് തീവ്രചുഴലിക്കാറ്റായി മാറുകയും ചൊവ്വാഴ്ചയോടെ ആന്ധ്രയിലെ നെല്ലൂരിനും നരസപൂരിനും ഇടയ്ക്ക് കര തൊടാനുമാണ് സാധ്യത. ഇത്തവണ ഇന്ത്യയാണ് ചുഴലിക്കാറ്റിന് പേര് നല്കിയിട്ടുള്ളത്.
ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ച 6 ജില്ലകളിലാണ് മഴ മുന്നറിയിപ്പുള്ളത്. പാലക്കാട്, മലപ്പുറം,കോഴിക്കോട്,വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളില് ഇന്ന് യെല്ലോ അലര്ട്ടാണ്. ചൊവ്വാഴ്ച കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളിലും ബുധനാഴ്ച പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി,പാലക്കാട്,മലപ്പുറം ജില്ലകളിലും മഞ്ഞ അലര്ട്ടുണ്ട്.