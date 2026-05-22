  4. Surveillance intensified at Kochi International Airport
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Friday, 22 May 2026 (19:15 IST)

എബോള ഭീതി: കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കി

Ebola scare
കൊച്ചി: ഇബോള വൈറസ് ബാധയെക്കുറിച്ചുള്ള ആഗോള ആശങ്കകള്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില്‍ (സിയാല്‍) സുരക്ഷാ, ആരോഗ്യ പ്രോട്ടോക്കോളുകള്‍  കര്‍ശനമാക്കി. ലോകാരോഗ്യ സംഘടന (WHO)  വൈറസ് ആഗോള ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥയായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്ന് പ്രതിരോധ തന്ത്രങ്ങള്‍ അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി CIAL ഉം എയര്‍പോര്‍ട്ട് ഹെല്‍ത്ത് ഓര്‍ഗനൈസേഷനും അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ചുചേര്‍ത്തു.   
 
രോഗലക്ഷണങ്ങളുള്ള യാത്രക്കാരെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും സാധ്യതയുള്ള പകര്‍ച്ചവ്യാധി ലഘൂകരിക്കുന്നതിനുമായി വിമാനത്താവളത്തില്‍ 24 മണിക്കൂര്‍ നിരീക്ഷണ സംവിധാനം വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോംഗോ, ഉഗാണ്ട, ദക്ഷിണ സുഡാന്‍ എന്നിവയുള്‍പ്പെടെ ഉയര്‍ന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള ആഫ്രിക്കന്‍ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ എത്തുന്ന യാത്രക്കാര്‍ക്ക് കര്‍ശനമായ സ്‌ക്രീനിംഗ് അധികൃതര്‍ നിര്‍ബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 
 
സമഗ്രമായ നിരീക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാന്‍ അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രക്കാരെ നിര്‍ബന്ധിത തെര്‍മല്‍ സ്‌ക്രീനിംഗിനും ദൃശ്യ പരിശോധനകള്‍ക്കും വിധേയമാക്കും.
