ബുധന്‍, 15 ഏപ്രില്‍ 2026
പന്തളം കൊട്ടാരത്തില്‍ നിന്ന് കാണാതായ കണിപ്പൊന്നിനെ കണ്ടെത്തി; മുളക്കുഴ സ്വദേശി കുറ്റം സമ്മതിച്ചു

WEBDUNIA| Last Modified ബുധന്‍, 15 ഏപ്രില്‍ 2026 (15:57 IST)
പന്തളം: പന്തളം വലിയകോയിക്കല്‍ ധര്‍മശാസ്താ ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഷുദിനത്തിലെ തിരുവാഭരണ ദര്‍ശനത്തിനിടെ സ്വര്‍ണക്കണിപ്പൊന്ന് (ചെറിയ വിഗ്രഹം) കാണാതായി. എന്നാല്‍ ക്ഷേത്രത്തില്‍ ദര്‍ശനം നടത്തിയ ശേഷം അബദ്ധത്തില്‍ വിഗ്രഹം എടുത്ത മുളക്കുഴ സ്വദേശിയില്‍ നിന്ന് പോലീസ് പവിത്രമായ സ്വര്‍ണ്ണം കണ്ടെടുത്തതോടെ പിന്നീട് ആശ്വാസ വാര്‍ത്തകള്‍ വന്നു.

ഇന്ന് രാവിലെ പന്തളം കൊട്ടാരത്തില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന തിരുവാഭരണം വലിയകോയിക്കല്‍ ധര്‍മ്മശാസ്താ ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹത്തില്‍ അണിയിച്ച് വിഷുക്കണി ദര്‍ശനത്തിനായി തയ്യാറാക്കി. പുലര്‍ച്ചെ 4:30 മുതല്‍ ഭക്തര്‍ക്ക് ദര്‍ശനം അനുവദിച്ചു. രാവിലെ 6 മണിക്ക് ദര്‍ശനത്തിനായി വന്ന ഭക്തരില്‍ ഒരാള്‍ കാണിപ്പൊന്ന് (കുതിരപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന അയ്യപ്പന്റെ മിനിയേച്ചര്‍ സ്വര്‍ണ്ണ വിഗ്രഹം) എടുത്തു.

ദര്‍ശനത്തിനായി വരുന്ന പന്തളം കൊട്ടാര അംഗങ്ങള്‍ സാധാരണയായി കാണിപ്പൊന്ന് എടുത്ത് അനുഗ്രഹം തേടാന്‍ കണ്ണുകളില്‍ വയ്ക്കുകയാണ് പതിവ്.


