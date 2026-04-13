തിങ്കള്‍, 13 ഏപ്രില്‍ 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഫോട്ടോയ്ക്ക് 'സ്വര്‍ണ്ണക്കള്ളന്‍' എന്ന അടിക്കുറിപ്പ് നല്‍കി; 19 കാരനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു

Pinarayi Vijayan
WEBDUNIA| Last Modified തിങ്കള്‍, 13 ഏപ്രില്‍ 2026 (18:02 IST)
കണ്ണൂര്‍: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തില്‍ എഡിറ്റ് ചെയ്ത ചിത്രം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവെച്ചതിന് 19 വയസ്സുകാരനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു. കണ്ണൂരിലെ പച്ചപൊയ്ക സ്വദേശിയായ അനുനന്ദിനെയാണ് അറസ്റ്റുചെയ്തത്. ഒരു സിപിഎം പ്രവര്‍ത്തകന്റെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തത്.

പരാതി പ്രകാരം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത ചിത്രം 'സ്വര്‍ണ്ണക്കള്ളന്‍'എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെ പങ്കിട്ടു. 'പ്രിയദര്‍ശിനി ഓലയ്ക്കര' എന്ന പേജിലാണ് ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. മുഖ്യമന്ത്രിയെ അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്താനും സോഷ്യല്‍ മീഡിയ വഴി മനഃപൂര്‍വ്വം അസ്വസ്ഥത സൃഷ്ടിക്കാനും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് ഈ പ്രവൃത്തിയെന്ന് എഫ്ഐആറില്‍ പറയുന്നു. പോസ്റ്റ് പരാതിക്കാരനും സിപിഎം പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെന്നും അത് പ്രകോപനപരമായിരുന്നുവെന്നും പരാമര്‍ശിക്കുന്നു. പിണറായി സ്വദേശിയായ സുധീര്‍ ആണ് പരാതി നല്‍കിയത്.

പ്രിയദര്‍ശിനി ഓലായിക്കര എന്ന പേജ് കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പോസ്റ്റുകള്‍ പങ്കിടുന്ന പേജാണ്. 'ഓലായിക്കര ഒരു കോണ്‍ഗ്രസ് ഗ്രാമമാണ്', 'വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കെതിരെ നിര്‍ഭയം' തുടങ്ങിയ വാക്യങ്ങള്‍ ഇതിന്റെ വിവരണത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :