ചൊവ്വ, 17 മാര്‍ച്ച് 2026
കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി മലപ്പുറത്തേക്ക്; വേങ്ങരയിൽ കെ.എം. ഷാജി , തഹ്‌ലിയയും മത്സരരംഗത്ത്- ലീഗ് സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയിൽ നിർണായക നീക്കങ്ങൾ

PK Kunhalikkutty, Malappuram, KM Shaji, Muslim league
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ചൊവ്വ, 17 മാര്‍ച്ച് 2026 (09:23 IST)
മലപ്പുറം: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി നിര്‍ണയത്തില്‍ നിര്‍ണായക നീക്കങ്ങളുമായി മുസ്ലിം ലീഗ്. പാര്‍ട്ടിയുടെ കരുത്തുറ്റ മണ്ഡലങ്ങളില്‍ വലിയ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി പട്ടികയാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. മുതിര്‍ന്ന നേതാവ് പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഇത്തവണ മലപ്പുറം മണ്ഡലത്തില്‍ നിന്ന് ജനവിധി തേടുമെന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. നിലവില്‍ വേങ്ങരയെയാണ് അദ്ദേഹം നിയമസഭയില്‍ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്.

കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി മലപ്പുറത്തേക്ക് മാറുന്നതോടെ ഒഴിവുവരുന്ന വേങ്ങര മണ്ഡലത്തില്‍ കെ.എം. ഷാജിയെ മത്സരിപ്പിക്കാനാണ് ലീഗ് നേതൃത്വം ആലോചിക്കുന്നത്. കണ്ണൂര്‍, കാസര്‍കോട് ജില്ലകളിലെ ഏതെങ്കിലും മണ്ഡലങ്ങളില്‍ ഷാജിയെ പരിഗണിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, പ്രാദേശിക തലത്തിലുള്ള ചില തര്‍ക്കങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കാനാണ് താരതമ്യേന സുരക്ഷിതമായ വേങ്ങരയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റുന്നത്.

യുവനേതാക്കള്‍ക്കും വനിതകള്‍ക്കും പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നതാണ് പുതിയ പട്ടികയെന്ന് സൂചനയുണ്ട്. കുന്ദമംഗലം മണ്ഡലം തിരിച്ചുപിടിക്കാന്‍ യുവ വനിതാ നേതാവ് ഫാത്തിമ തഹ്ലിയയെ ആണ് പാര്‍ട്ടി നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി പി.കെ. ഫിറോസ് ഇത്തവണ കൊടുവള്ളിയില്‍ നിന്ന് മത്സരിക്കും. കഴിഞ്ഞ തവണ നേരിയ വോട്ടുകള്‍ക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട മണ്ഡലം ഇത്തവണ തിരിച്ചുപിടിക്കാമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലാണ് ലീഗ്.

അതേസമയം, പാര്‍ട്ടി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി പി.എം.എ. സലാം ഇത്തവണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയില്‍ ഉണ്ടാകില്ലെന്നാണ് വിവരം. സംഘടനാരംഗത്ത് കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ തീരുമാനം. മലപ്പുറത്ത് നടന്ന ലീഗ് നേതൃയോഗത്തിലാണ് ഈ ധാരണകളുണ്ടായത്. വരും ദിവസങ്ങളില്‍ യുഡിഎഫിലെ സീറ്റ് വിഭജന ചര്‍ച്ചകള്‍ പൂര്‍ത്തിയാകുന്നതോടെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകും. പുതിയ മാറ്റങ്ങള്‍ അണികള്‍ക്കിടയിലും രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങളിലും വലിയ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് വഴിതെളിച്ചിട്ടുണ്ട്.




