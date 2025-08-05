Thiruvananthapuram|
രേണുക വേണു|
Last Modified ചൊവ്വ, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (08:28 IST)
Kerala Weather: ഒരിടവേളയ്ക്കു ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നുമുതല് കാലവര്ഷം വീണ്ടും ശക്തിപ്പെടും. ഇന്ന് മൂന്ന് ജില്ലകളില് റെഡ് അലര്ട്ട്.
എറണാകുളം, ഇടുക്കി, തൃശൂര് ജില്ലകളിലാണ് അതിതീവ്ര മഴയ്ക്കു സാധ്യതയുള്ള റെഡ് അലര്ട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്. പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ടാണ്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസര്ഗോഡ് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട്.
ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിന് മുകളില് തമിഴ്നാട് തീരത്തിനു സമീപം ഉയര്ന്ന ലെവലില് ചക്രവാതചുഴി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഇതിന്റെ സ്വാധീനത്താല് കേരളത്തില് അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസം നേരിയ / ഇടത്തരം മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. കേരള - കര്ണാടക - ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളില് ജൂലൈ ഏഴ് വരെ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകാന് പാടില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.