ശനി, 1 നവം‌ബര്‍ 2025
യാത്രക്കാര്‍ക്ക് വൃത്തിയുള്ള ടോയ്ലറ്റുകള്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നതിനായി 'KLOO' ആപ്പ് പുറത്തിറക്കാനൊരുങ്ങി കേരളം

ബെംഗളൂരു ആസ്ഥാനമായുള്ള ഒരു സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ആപ്ലിക്കേഷന്‍ ഡിസംബറില്‍ പുറത്തിറങ്ങും.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ശനി, 1 നവം‌ബര്‍ 2025 (18:29 IST)
സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി വൃത്തിയുള്ളതും എളുപ്പത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതുമായ ശൗചാലയങ്ങളുടെ ശൃംഖല സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ആദ്യ സംരംഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശുചിത്വ മിഷന്‍ 'KLOO' എന്ന മൊബൈല്‍ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ ആരംഭിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നു. ഇത് സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള പൊതു, സ്വകാര്യ ശൗചാലയങ്ങള്‍ എളുപ്പത്തില്‍ കണ്ടെത്താന്‍ സഞ്ചാരികളെ സഹായിക്കുന്നു. ബെംഗളൂരു ആസ്ഥാനമായുള്ള ഒരു സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ആപ്ലിക്കേഷന്‍ ഡിസംബറില്‍ പുറത്തിറങ്ങും.

സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഹോട്ടലുകളെയും റസ്റ്റോറന്റുകളെയും
ഉള്‍പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് KLOO പ്ലാറ്റ്ഫോം പൊതു ശുചിത്വ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിലെ വിടവ് നികത്തുമെന്ന് ശുചിത്വ മിഷന്‍ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്‍ യു വി ജോസ് പറഞ്ഞു. പല പ്രദേശങ്ങളിലെയും പൊതു ശൗചാലയങ്ങള്‍ അപര്യാപ്തമാണ്. അവയില്‍ പലതും ശുചിത്വ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിക്കുന്നില്ല. KLOO ഉപയോഗിച്ച്
യാത്രാവേളകളില്‍ ഓരോ 15 കിലോമീറ്ററിലും ആളുകള്‍ക്ക് വൃത്തിയുള്ള ശൗചാലയങ്ങള്‍ ആക്സസ് ചെയ്യാന്‍ കഴിയുന്ന ഒരു ശൃംഖല ഞങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ആദ്യ ഘട്ടത്തില്‍, സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള പ്രധാന ഗതാഗത ഇടനാഴികളായ ദേശീയ പാതകള്‍, അന്തര്‍ ജില്ലാ റൂട്ടുകള്‍, ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങള്‍ എന്നിവയില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. ഓരോ 15 കിലോമീറ്ററിലും കുറഞ്ഞത് ഒരു ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്ന ടോയ്ലറ്റ് ഉറപ്പാക്കുന്നു. രണ്ടാം ഘട്ടത്തില്‍ കൂടുതല്‍ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കവറേജ് വ്യാപിപ്പിക്കുകയും അതേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ഭക്ഷണം ഓര്‍ഡര്‍ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷനുകള്‍ പോലുള്ള അധിക സേവനങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ സംരംഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിലവിലുള്ള പൊതു ടോയ്ലറ്റുകള്‍ക്കായി ശുചിത്വ മിഷന്‍ ഇതിനകം ശുചിത്വ റേറ്റിംഗുകള്‍ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് അനുയോജ്യമായ സൗകര്യങ്ങളുടെ ലഭ്യത, പ്രവര്‍ത്തന സമയം, ലിംഗഭേദം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സൗകര്യങ്ങള്‍, ടോയ്ലറ്റുകള്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും തുറന്നിട്ടുണ്ടോ അതോ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് മാത്രമാണോ തുടങ്ങിയ വിശദമായ വിവരങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ആപ്പ് ഈ റേറ്റിംഗുകള്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കും.


