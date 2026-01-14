കലാകാരൻമാരുടെ മതം കലയാകണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി, 64-ാമത് കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് തൃശൂരിൽ തുടക്കം

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ബുധന്, 14 ജനുവരി 2026 (14:32 IST)
കലാകാരന്മാരെ മതത്തിന്റെ കണ്ണിലൂടെ വിലയിരുത്തരുതെന്നും കലയാണ് അവരുടെ യഥാര്ത്ഥ മതമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്. തൃശൂര് തേക്കിന്കാട് മൈതാനത്ത് 64-ാമത് കേരള സ്കൂള് കലോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
കലയെന്നത് ആനന്ദാനുഭവം സൃഷ്ടിക്കുന്നതില് മാത്രം ഒതുങ്ങരുത്; വര്ഗീയതക്കും വിഭജനത്തിനുമെതിരായ ശക്തമായ ആയുധമാകണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കലകളെയും കലാകാരന്മാരെയും മതപരമായി കാണുന്ന സമീപനത്തോട് ജാഗ്രത വേണമെന്നും, സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉയര്ത്തിപ്പിടിക്കാന് പുതിയ തലമുറ കലയെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും വേലിക്കെട്ടുകള് തകര്ക്കുന്നതില് സ്കൂള് കലോത്സവങ്ങള് വഹിക്കുന്ന പങ്ക് നിര്ണായകമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
മത്സരങ്ങള് കുട്ടികള് തമ്മിലാണെന്നും, രക്ഷിതാക്കള് തമ്മിലല്ലെന്നും ഓര്മ്മിപ്പിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി, കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കലുഷിതത്വം കടക്കാതിരിക്കാന് എല്ലാവരും ജാഗ്രത പുലര്ത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. 1956ല് 200 കുട്ടികളുമായി ആരംഭിച്ച യുവജനോത്സവം ഇന്ന് 14,000ലധികം പ്രതിഭകള് പങ്കെടുക്കുന്ന മഹാമേളയായി വളര്ന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പരിപാടിയില് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി. ശിവന്കുട്ടി, കലോത്സവം ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കൗമാര കലാമാമാങ്കമായി മാറിയതില് അഭിമാനം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ജനുവരി 18 വരെ നീളുന്ന കലോത്സവം മതനിരപേക്ഷതയുടെയും വൈവിധ്യങ്ങളുടെയും ആഘോഷമാണെന്നും, ഇത്തവണ 'ഉത്തരവാദിത്ത കലോത്സവം' എന്ന നിലയിലാണ് നടത്തുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. പ്ലാസ്റ്റിക് രഹിതവും ജങ്ക് ഫുഡ് വിമുക്തവുമായ മാതൃകാ മേളയായി കലോത്സവത്തെ മാറ്റുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
സ്വാഗത പ്രസംഗത്തില് മന്ത്രി കെ. രാജന്, മണ്ണിനെയും മനുഷ്യനെയും സ്നേഹിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തബോധമുള്ള തലമുറയെ വളര്ത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കലോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു.മന്ത്രിമാര്, എംപിമാര്, എംഎല്എമാര്, കലാരംഗത്തെ പ്രമുഖര്, ഉദ്യോഗസ്ഥര് തുടങ്ങിയവര് ചടങ്ങില് പങ്കെടുത്തു.