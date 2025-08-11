കേരളത്തിന്റെ 'ഹില്ലി അക്വ' ദുബായിലേക്ക്; ഇന്ത്യയില്‍ ആദ്യമായി ബയോ ഡിഗ്രേഡബിള്‍ കുപ്പികളില്‍ കുടിവെള്ളം

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
കേരള സര്ക്കാരിന്റെ കുപ്പിവെള്ള ബ്രാന്ഡായ ഹില്ലി അക്വ ദുബായിലേക്ക് കയറ്റുമതി ആരംഭിച്ചു. ദക്ഷിണേന്ത്യയില് നിന്ന് ദുബായിലേക്ക് കുപ്പിവെള്ളം കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന ഏക സ്ഥാപനമെന്ന നേട്ടം ഇതോടെ സംസ്ഥാന ജലവിഭവ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള കേരള ഇറിഗേഷന് ഇന്ഫ്രാസ്ട്രക്ചര് ഡെവലപ്മെന്റ് കോര്പ്പറേഷന് ലിമിറ്റഡിന്റെ (കെ.ഐ.ഐ.ഡി.സി.) ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കുപ്പിവെള്ള ബ്രാന്ഡായ ഹില്ലി അക്വ സ്വന്തമാക്കി. പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തില് രണ്ട് കണ്ടെയ്നര് കുപ്പിവെള്ളം ഇതിനോടകം ദുബായിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. യു.എ.ഇ., സൗദി അറേബ്യ, ഒമാന്, ബഹ്റൈന്, ഖത്തര്, കുവൈറ്റ് തുടങ്ങിയ ജിസിസി രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഹില്ലി അക്വയുടെ എല്ലാ ഉല്പ്പന്നങ്ങളും കയറ്റുമതി ചെയ്യാന് അരോഹണ ജനറല് ട്രേഡിംഗ് എല്എല്സി എന്ന യു.എ.ഇ. ആസ്ഥാനമായുള്ള കമ്പനിയുമായി ചര്ച്ചകള് നടന്നു വരുന്നു.
തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന ഗ്ലോബല് ട്രാവല് മീറ്റിലാണ് കയറ്റുമതിക്കുള്ള ധാരണയായത്. 2024 ഒക്ടോബര് 1-ന് ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിന്റെ സാന്നിധ്യത്തില് കയറ്റുമതിയ്ക്കുള്ള ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവച്ചു. ഭാവിയില് ആഗോള ടെന്ഡറുകളിലൂടെ വിപണി സാധ്യതയുള്ള മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ വിതരണക്കാരെ കണ്ടെത്തി വിപണി വ്യാപിപ്പിക്കാനും പദ്ധതിയുണ്ട്.
സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തേക്കും ഹില്ലി അക്വയുടെ വിപണി വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പുതുച്ചേരിയിലെ മാഹിയില് ഒരു വിതരണ കമ്പനിയുമായി കരാറിലേര്പ്പെട്ടു. കൂടുതല് അന്യസംസ്ഥാന വിതരണക്കാരുമായുള്ള ചര്ച്ചകളും പുരോഗമിക്കുന്നു.
പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം ഒഴിവാക്കാന് ഇന്ത്യയില് ആദ്യമായി ബയോ ഡിഗ്രേഡബിള് കുപ്പികളില് കുപ്പിവെള്ളം വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള നടപടികള് ഹില്ലി അക്വ ആരംഭിച്ചു. ഇതിന്റെ ട്രയല് പ്രൊഡക്ഷന് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഗുണമേന്മയുള്ള ഐസ് ക്യൂബുകളുടെ വിതരണവും ഉടന് ആരംഭിക്കും.