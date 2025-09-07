Kerala Rain: ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും മഴ, ശക്തമാവുക തെക്കൻ കേരളത്തിൽ

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ഞായര്, 7 സെപ്റ്റംബര് 2025 (20:20 IST)
കേരളത്തില് വീണ്ടും ശക്തമായ മഴയെത്തുന്നുവെന്ന് കേന്ദ്രകാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. നാളെ മുതല് ഇടിമിന്നലോട് ചേര്ന്ന മഴയ്ക്കാണ് സാധ്യത. ഇത് പ്രകാരം 3 ദിവസത്തേക്ക് ഇടിമിന്നല് ജാഗ്രതാനിര്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു. 2 ദിവസം വിവിധ ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇക്കുറി തെക്കന് കേരളത്തിലാകും മഴ ശക്തമാവുക.
കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാവകുപ്പിന്റെ അടുത്ത 5 ദിവസത്തേക്കുള്ള
മഴ സാധ്യത പ്രവചനം
വിവിധ ജില്ലകളില് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മഞ്ഞ (Yellow) അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു.
09/09/2025: തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി
10/09/2025: പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി എന്നീ
ജില്ലകളിലാണ് മഞ്ഞ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറില് 64.5 മില്ലിമീറ്റര് മുതല് 115.5 മില്ലിമീറ്റര് വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ എന്നത് കൊണ്ട് അര്ത്ഥമാക്കുന്നത്.