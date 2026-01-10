സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ശനി, 10 ജനുവരി 2026 (18:22 IST)
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില് വളര്ത്തുമൃഗങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവര്ക്ക് വലിയ വില നല്കേണ്ടിവരുമെന്നതിനാല് ഇനി മുതല് വളര്ത്തുമൃഗ ഉടമകള് ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വളര്ത്തുമൃഗ ഉടമസ്ഥത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന ചുവടുവയ്പില് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പും (LSGD) സംസ്ഥാന മൃഗക്ഷേമ ബോര്ഡും നായ ലൈസന്സിംഗ് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും വളര്ത്തുമൃഗങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് തടയുന്നതിനും ഭേദഗതികള് ആരംഭിച്ചു. തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ എണ്ണം മാനുഷികമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് കര്ശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങള് നടപ്പിലാക്കാന് സുപ്രീം കോടതി സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് അടുത്തിടെ നല്കിയ നിര്ദ്ദേശങ്ങളെ തുടര്ന്നാണ് പുതിയ തീരുമാനം.
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പുതിയ തീരുമാനത്തെ സംസ്ഥാനമെമ്പാടുമുള്ള മൃഗസ്നേഹികള് സ്വാഗതം ചെയ്തു. എറണാകുളം, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളില് വളര്ത്തുമൃഗങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന സംഭവങ്ങള് വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്നതിനാല് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പുതിയ നീക്കം എല്ലാ മൃഗസ്നേഹികള്ക്കും ആശ്വാസകരമാണെന്ന് എറണാകുളത്തെ മൃഗപ്രവര്ത്തക അനിരുദ്ധ നായര് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഈ നിര്ദ്ദേശപ്രകാരം വളര്ത്തുമൃഗങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഉടമകള്ക്ക് 5,000 രൂപ പിഴയും ആറ് മാസം വരെ തടവും ലഭിക്കും.
ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിലും കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമത്തിലും പുതിയ 'ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വളര്ത്തുമൃഗ ഉടമസ്ഥാവകാശം' എന്ന വകുപ്പ് ഉള്പ്പെടുത്തും. മൃഗങ്ങളോടുള്ള അശ്രദ്ധമായ പെരുമാറ്റം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത (ബിഎന്എസ്) യുടെ സെക്ഷന് 291 ഉം സ്വീകരിക്കും.