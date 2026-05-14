നാടൻ ഭാഷയിൽ മറുപടി പറയുന്നില്ല, മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപനം നീളുന്നതിലെ പ്രതികരണം ഒറ്റവാക്കിലൊതുക്കി ഷിബു ബേബി ജോൺ

നിയമസഭാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവന്ന് 10 ദിവസമായിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപനം നീളുന്ന സാഹചര്യത്തില് രൂക്ഷ പ്രതികരണവുമായി ആര്എസ്പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഷിബു ബേബി ജോണ്. ഇന്നലെ വരെ ഒന്നിച്ച് നീങ്ങിയതുകൊണ്ടും നാളെയും അങ്ങനെ തുടരേണ്ടതുകൊണ്ടുമാണ് നാടന് ഭാഷയില് മറുപടി പറയാത്തതെന്നായിരുന്നു മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരോട് ഷിബു ബേബി ജോണിന്റെ പ്രതികരണം.
തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിന്റെ ശോഭ കെടുത്താതെ പോകണമായിരുന്നു. ഒരു തെറ്റിന് മറ്റൊരു തെറ്റെന്ന രീതിയില് പോകുന്നത് ശരിയല്ല, വൈകിപ്പിക്കരുത് എന്നാണ് ഹൈക്കമാന്ഡിനോട് പറയാനുള്ളതെന്നും ഷിബു ബേബി ജോണ് പറഞ്ഞു.