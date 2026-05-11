തിങ്കള്‍, 11 മെയ് 2026
KC Venugopal: കെ.സി.വേണുഗോപാലിൽ ഉറച്ച് ഹൈക്കമാൻഡ്; രാജിഭീഷണിയുമായി സതീശൻ

കെ.സി.വേണുഗോപാലിനു 40 ലേറെ എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണയുണ്ട്

WEBDUNIA| Last Modified തിങ്കള്‍, 11 മെയ് 2026 (07:43 IST)

KC Venugopal: കോൺഗ്രസിൽ മുഖ്യമന്ത്രി തർക്കം രൂക്ഷമായി തുടരുന്നു. എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണയിൽ കെ.സി.വേണുഗോപാൽ മുന്നിൽനിൽക്കുമ്പോൾ വി.ഡി.സതീശനായി പ്രവർത്തകർ തെരുവിൽ പ്രകടനവുമായി ഇറങ്ങുന്നു.

കെ.സി.വേണുഗോപാലിനു 40 ലേറെ എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണയുണ്ട്. കെ.സിയെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാൻ ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കെ.സി.വേണുഗോപാലിനു വേണ്ടി പറവൂരിൽ താൻ രാജിവയ്ക്കുമെന്ന ഭീഷണിയാണ് വി.ഡി.സതീശൻ ഉന്നയിക്കുന്നത്.

ഇരിക്കൂറിൽ സജീവ് ജോസഫിനെ രാജിവെപ്പിച്ച് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനാണ് കെ.സി.വേണുഗോപാലിന്റെ തീരുമാനം. ഇതിനിടയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനമില്ലെങ്കിൽ രാജിവയ്ക്കുമെന്ന സതീശന്റെ ഭീഷണി. ഇതാണ് ഹൈക്കമാൻഡിനെയും പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്.


