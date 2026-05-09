കണ്ണൂര്: കണ്ണൂര് സിറ്റി സൈബര് പോലീസ് സ്റ്റേഷന് കോമ്പൗണ്ടിനുള്ളില് നിന്ന് പോലീസ് വാഹനം മോഷ്ടിച്ച കേസില് 49 കാരനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. തൃശൂര് ജില്ലയിലെ ഗുരുവായൂരിനടുത്തുള്ള തൊഴിയൂര് സ്വദേശിയായ ഹംസത്ത് എന്ന പ്രതി പുലര്ച്ചെ 12.30 ഓടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് കോമ്പൗണ്ടില് കയറി സ്റ്റേഷന്റെ ഒരു എസ്യുവിയില് കയറി രക്ഷപ്പെട്ടതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു.
പിന്നീട് പോലീസ് വാഹനങ്ങള് പതിവായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പെട്രോള് പമ്പില് എത്തിയ ഇയാള് പണം നല്കാതെ എസ്യുവിയില് ഇന്ധനം നിറച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു. തുടര്ന്ന് അയാള് അടുത്തുള്ള ഒരു ഭക്ഷണശാലയിലേക്ക് പോയി. അവിടെയുണ്ടായിരുന്നവരില് അയാളുടെ പെരുമാറ്റം സംശയം ജനിപ്പിച്ചു. അവര് കണ്ണൂര് ടൗണ് പോലീസിനെ വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ഒരു പോലീസ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി.
ചോദ്യം ചെയ്യലില് സൈബര് പോലീസ് സ്റ്റേഷനില് നിന്ന് എസ്യുവി മോഷ്ടിച്ചതാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് മനസ്സിലായി. ഹംസത്തിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് കണ്ണൂര് ടൗണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റി. സര്ക്കാര് സ്വത്ത് മോഷ്ടിച്ചതിന് അയാള്ക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തു. വാഹനം പിന്നീട് കണ്ണൂര് സൈബര് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് തിരികെ നല്കി. മുന് മോഷണ കേസുകളില് പ്രതിക്ക് പങ്കുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പാക്കാന് പ്രതിയുടെ പശ്ചാത്തലം പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.