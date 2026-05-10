Kerala Rain : കേരള തീരത്തിന് മുകളിൽ ചക്രവാതച്ചുഴി, സീസണിലെ ആദ്യ ന്യൂനമർദ്ദത്തിന് സാധ്യത, ഇനി മഴദിനങ്ങൾ

ബംഗാള് ഉള്ക്കടലില് മന്നാര് ഉള്ക്കടലിനോടും അതിനോട് ചേര്നുള്ള ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് മുകളിലായി ചക്രവാതച്ചുഴി നിലനില്ക്കുന്നു. ഇതിന്റെ സ്വാധീനഫലമായി മെയ് 11 ഓടെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലില് ന്യൂനമര്ദ്ദം രൂപപ്പെടാന് സാധ്യത. ബംഗാള് ഉള്ക്കടലില് സീസണിലെ ആദ്യ ന്യൂനമര്ദ്ദത്തിനുള്ള സാധ്യതയാണ് തെളിയുന്നത്. ഇതോടെ വരും ദിവസങ്ങളില് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം കാറ്റോടും ഇടിമിന്നലോടും കൂടിയ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത.
ഇന്ന് മുതല് 13 വരെ കേരളത്തില് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് ശക്തമായ മഴയ്ക്കാണ് സാധ്യതയുള്ളത്. മണിക്കൂറില് 30 മുതല് 50 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് വീശിയടിക്കാവുന്ന ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യതയെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ അടുത്ത 5 ദിവസത്തേക്കുള്ള മഴ സാധ്യത പ്രവചനം
09/05/2026 : തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂര്, കോഴിക്കോട്
10/05/2026 : തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം
11/05/2026 : കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ
12/05/2026 : എറണാകുളം, തൃശൂര്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്
13/05/2026 : എറണാകുളം , തൃശൂര്, മലപ്പുറം , കോഴിക്കോട് ,വയനാട് , കണ്ണൂര്
എന്നീ
ജില്ലകളിലാണ് മഞ്ഞ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറില് 64.5 മില്ലിമീറ്റര് മുതല് 115.5 മില്ലിമീറ്റര് വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ എന്നത് കൊണ്ട് അര്ത്ഥമാക്കുന്നത്.