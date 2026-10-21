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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Wednesday, 21 October 2026 (20:28 IST)

'യാതൊരു ന്യായീകരണവുമില്ലാതെ തന്നെ നീക്കം ചെയ്തു': കെ സുധാകരന്‍ മൗനം വെടിയുന്നു

K Sudhakaran Likely to Join BJP, K Sudhakaran, K Sudhakaran BJP, കെ.സുധാകരൻ, സുധാകരൻ ബിജെപി, കെ സുധാകരൻ ബിജെപിയിലേക്ക്
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Wed, 21 Oct 2026 (20:30 IST)
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തിരുവനന്തപുരം: കേരള പ്രദേശ് കോണ്‍ഗ്രസ് കമ്മിറ്റി (കെപിസിസി) പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തുനിന്ന് തന്നെ നീക്കിയതില്‍ മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവും എംപിയുമായ കെ. സുധാകരന്‍ അതൃപ്തിയും വിഷമവും പ്രകടിപ്പിച്ചു. യാതൊരു ന്യായീകരണവുമില്ലാതെയാണ് തന്നെ നീക്കിയതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.പാര്‍ട്ടി അതീവ ദുര്‍ബലമായ അവസ്ഥയിലായിരുന്നപ്പോള്‍ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റായി ചുമതലയേറ്റ താന്‍, കോണ്‍ഗ്രസിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെന്ന് സുധാകരന്‍ പറഞ്ഞു. അങ്ങേയറ്റം പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് പാര്‍ട്ടിയെ കരകയറ്റിയതും തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലുള്‍പ്പെടെ വലിയ വിജയങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചതും പാര്‍ട്ടിയുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
 
യാതൊരു കാരണവുമില്ലാതെയും ന്യായീകരണവുമില്ലാതെയും തന്നെ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കാന്‍ ഒരു വിഭാഗം ആളുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചുവെന്നറിഞ്ഞതില്‍ അതിയായ ദുഃഖമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പാര്‍ട്ടിക്കുവേണ്ടി രക്തം ചിന്തുകയും ഒപ്പം ഉറച്ചുനില്‍ക്കുകയും ചെയ്തവരുടെ പ്രയത്‌നങ്ങളെ വിലകുറച്ചുകാണിക്കുന്ന ഇത്തരം നടപടികള്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് ഒട്ടും ഗുണകരമാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
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