സഞ്ജുവും അഭിഷേകും ഉള്ള നിരയിൽ വൈഭവിന് ഇടമില്ല, കാത്തിരിക്കണം: തുറന്ന് പറഞ്ഞ് ശ്രേയസ് അയ്യർ
ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരായ ടി20 പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിന് മുന്പായാണ് ശ്രേയസ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരായ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ടി20 പരമ്പരയ്ക്ക് മുന്പായി വൈഭവ് സൂര്യവംശിയ്ക്ക് അവസരം ലഭിക്കാത്തതിനെ പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങളില് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ഇന്ത്യന് നായകനായ ശ്രേയസ് അയ്യര്. ഉടന് തന്നെ പ്ലെയിങ് ഇലവനില് ഇടം പിടിക്കുക എന്നത് വൈഭവിന് എളുപ്പമാവില്ലെന്നും തന്റെ അവസരത്തിനായി വൈഭവ് കാത്തുനില്ക്കണമെന്നും ശ്രേയസ് വ്യക്തമാക്കി. ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരായ ടി20 പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിന് മുന്പായാണ് ശ്രേയസ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
വൈഭവ് വളരെ ചെറുപ്പമാണ്. ഒരുപാട് വര്ഷങ്ങള് ഇനിയും അവന് മുന്നിലുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊരു പ്രതിഭ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമില് സന്തോഷവാനായിരിക്കുക എന്നത് പ്രധാനമാണ്. ഇങ്ങനെയൊരു കളിക്കാരനുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് ഉടന് തന്നെ ടീമിലേക്ക് വന്ന് കളിക്കാനാകില്ല. കാരണം ഇന്ത്യയ്ക്ക് ലോകകപ്പ് നേടിത്തന്നവരും സ്ഥിരതയോടെ കളിക്കുന്നതുമായ താരങ്ങള് ടീമിലുണ്ട്. വിദേശ പര്യടനങ്ങളില് ടീമിനൊപ്പം വരുന്നത് വൈഭവിന് ഇവിടത്തെ സാഹചര്യങ്ങളെ പറ്റി മനസിലാക്കാന് അവസരം നല്കും. ഭാവിയില് ഈ സാഹചര്യങ്ങളില് കളിക്കുമ്പോള് അവന് ഒന്ന് കൂടി സജ്ജനായിരിക്കും. ശ്രേയസ് പറഞ്ഞു.
VAIBHAV SOORYAVANSHI CAN MISS ALSO IN NEW ZEALAND Shreyas : He has many more years to get opportunities, it is not that he can come and walk in straight away because our openers are also scoring consistently. And he also won the World Cup - I totally agree with captain shreyas iyer because vaibhav sooryavanshi is too young, Aur_vicky/VK - but if you have added him in the squad then you should give at least 1 match to play him Hope shreyas & Gautam Gambhir will think about it— VK (@Aur_vicky) October 21, 2026
ഓപ്പണിങ് സഖ്യമായി ടീം മാനേജ്മെന്റ് സഞ്ജു- അഭിഷേക് കൂട്ടുക്കെട്ടിന് പൂര്ണ്ണ പിന്തുണ നല്കുന്നുവെന്ന സൂചനയാണ് ഇതിലൂടെ ശ്രേയസ് നല്കുന്നത്. ടീമിന്റെ ആവശ്യകതയനുസരിച്ച് ടീമിന്റെ ബാറ്റിങ് ഓര്ഡര് മാറുമെന്നും താരങ്ങള് ഫ്ലെക്സിബിള് ആയിരിക്കണമെന്നും ശ്രേയസ് പറഞ്ഞു. ഒരു കളിക്കാരന് ഒരു പ്രത്യേക ബാറ്റിങ് പൊസിഷനിലെ ബാറ്റ് ചെയ്യു എന്ന് വാശിപ്പിടിക്കാനാകില്ല. കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പില് ഇഷാന് കിഷന് ഓപ്പണിങ്ങിലും മൂന്നാം നമ്പരിലും ബാറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏത് പൊസിഷനിലും ബാറ്റ് ചെയ്യാന് താരങ്ങള് തയ്യാറാകണം. ശ്രേയസ് പറഞ്ഞു.ALSO READ: 'സഞ്ജു തന്നെ, അതിലെന്താ സംശയം'; വൈഭവ് കാത്തിരിക്കണം, ഭുവി കളിക്കും