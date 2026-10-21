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  4. He cannot walk straight into this team shreyas iyer on vaibhav Suryavanshi
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Wednesday, 21 October 2026 (18:01 IST)

സഞ്ജുവും അഭിഷേകും ഉള്ള നിരയിൽ വൈഭവിന് ഇടമില്ല, കാത്തിരിക്കണം: തുറന്ന് പറഞ്ഞ് ശ്രേയസ് അയ്യർ

ന്യൂസിലന്‍ഡിനെതിരായ ടി20 പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിന് മുന്‍പായാണ് ശ്രേയസ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Wed, 21 Oct 2026 (17:39 IST)
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ന്യൂസിലന്‍ഡിനെതിരായ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ടി20 പരമ്പരയ്ക്ക് മുന്‍പായി വൈഭവ് സൂര്യവംശിയ്ക്ക് അവസരം ലഭിക്കാത്തതിനെ പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങളില്‍ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ഇന്ത്യന്‍ നായകനായ ശ്രേയസ് അയ്യര്‍. ഉടന്‍ തന്നെ പ്ലെയിങ് ഇലവനില്‍ ഇടം പിടിക്കുക എന്നത് വൈഭവിന് എളുപ്പമാവില്ലെന്നും തന്റെ അവസരത്തിനായി വൈഭവ് കാത്തുനില്‍ക്കണമെന്നും ശ്രേയസ് വ്യക്തമാക്കി. ന്യൂസിലന്‍ഡിനെതിരായ ടി20 പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിന് മുന്‍പായാണ് ശ്രേയസ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
 
വൈഭവ് വളരെ ചെറുപ്പമാണ്. ഒരുപാട് വര്‍ഷങ്ങള്‍ ഇനിയും അവന് മുന്നിലുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊരു പ്രതിഭ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമില്‍ സന്തോഷവാനായിരിക്കുക എന്നത് പ്രധാനമാണ്. ഇങ്ങനെയൊരു കളിക്കാരനുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് ഉടന്‍ തന്നെ ടീമിലേക്ക് വന്ന് കളിക്കാനാകില്ല. കാരണം ഇന്ത്യയ്ക്ക് ലോകകപ്പ് നേടിത്തന്നവരും സ്ഥിരതയോടെ കളിക്കുന്നതുമായ താരങ്ങള്‍ ടീമിലുണ്ട്. വിദേശ പര്യടനങ്ങളില്‍ ടീമിനൊപ്പം വരുന്നത് വൈഭവിന് ഇവിടത്തെ സാഹചര്യങ്ങളെ പറ്റി മനസിലാക്കാന്‍ അവസരം നല്‍കും. ഭാവിയില്‍ ഈ സാഹചര്യങ്ങളില്‍ കളിക്കുമ്പോള്‍ അവന്‍ ഒന്ന് കൂടി സജ്ജനായിരിക്കും. ശ്രേയസ് പറഞ്ഞു.
 
ഓപ്പണിങ് സഖ്യമായി ടീം മാനേജ്‌മെന്റ് സഞ്ജു- അഭിഷേക് കൂട്ടുക്കെട്ടിന് പൂര്‍ണ്ണ പിന്തുണ നല്‍കുന്നുവെന്ന സൂചനയാണ് ഇതിലൂടെ ശ്രേയസ് നല്‍കുന്നത്. ടീമിന്റെ ആവശ്യകതയനുസരിച്ച് ടീമിന്റെ ബാറ്റിങ് ഓര്‍ഡര്‍ മാറുമെന്നും താരങ്ങള്‍ ഫ്‌ലെക്‌സിബിള്‍ ആയിരിക്കണമെന്നും ശ്രേയസ് പറഞ്ഞു. ഒരു കളിക്കാരന്‍ ഒരു പ്രത്യേക ബാറ്റിങ് പൊസിഷനിലെ ബാറ്റ് ചെയ്യു എന്ന് വാശിപ്പിടിക്കാനാകില്ല. കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പില്‍ ഇഷാന്‍ കിഷന്‍ ഓപ്പണിങ്ങിലും മൂന്നാം നമ്പരിലും ബാറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏത് പൊസിഷനിലും ബാറ്റ് ചെയ്യാന്‍ താരങ്ങള്‍ തയ്യാറാകണം. ശ്രേയസ് പറഞ്ഞു.ALSO READ: 'സഞ്ജു തന്നെ, അതിലെന്താ സംശയം'; വൈഭവ് കാത്തിരിക്കണം, ഭുവി കളിക്കും
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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'സഞ്ജു തന്നെ, അതിലെന്താ സംശയം'; വൈഭവ് കാത്തിരിക്കണം, ഭുവി കളിക്കും

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ഒരൊറ്റ സെഞ്ചുറി, റാങ്കിങ്ങിൽ അടിച്ചുകയറി ശ്രേയസ്: ആദ്യ പത്തിൽ, സഞ്ജുവെല്ലാം ഏറെ പിന്നിൽ

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India vs West Indies, 2nd ODI: ഇന്ത്യ vs വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് രണ്ടാം ഏകദിനം ഇന്ന്

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Kerala Blasters : കപ്പടിക്കും, കലിപ്പടക്കും; കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഇനി പുതിയ ഉടമകൾ

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തിരിച്ചുവരവിൽ ഞെട്ടിക്കാനായില്ല, പക്ഷേ ആർസിബിക്ക് ട്രിബ്യൂട്ട് നൽകി ഭുവനേശ്വർ കുമാർ

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15 പന്തിൽ നിന്ന് 42, നമൻ ധിർ തകർത്തത് 17 വർഷം പഴക്കമുള്ള റെക്കോർഡ്

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ബ്രൂക്കിന്റെ ഇരട്ടസെഞ്ചുറി പാഴായി, 429 റണ്‍സടിച്ചിട്ടും ഇംഗ്ലണ്ടിന് തോല്‍വി, ഞെട്ടിച്ച് ശ്രീലങ്ക

ബ്രൂക്കിന്റെ ഇരട്ടസെഞ്ചുറി പാഴായി, 429 റണ്‍സടിച്ചിട്ടും ഇംഗ്ലണ്ടിന് തോല്‍വി, ഞെട്ടിച്ച് ശ്രീലങ്കസ്‌കോര്‍ബോര്‍ഡില്‍ 429 റണ്‍സ് അടിച്ചുകൂട്ടിയിട്ടും ശ്രീലങ്കക്കെതിരെ തോല്‍വി വഴങ്ങി ഇംഗ്ലണ്ട്. പാകിസ്ഥാനില്‍ നടക്കുന്ന ഏകദിന ത്രിരാഷ്ട്ര പരമ്പരയില്‍ ശ്രീലങ്കക്കെതിരെ നായകന്‍ ഹാരി ബ്രൂക്കിന്റെ ഇരട്ടസെഞ്ചുറിയുടെ കരുത്തില്‍ 429 റണ്‍സാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്.

ഇഷാൻ കിഷന് പരിക്ക്?, രണ്ടാം ടി20യിൽ വൈഭവ് സൂര്യവംശിക്ക് അവസരം ഒരുങ്ങിയേക്കും, നിർണായക മാറ്റത്തിന് സാധ്യത

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