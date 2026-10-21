തമിഴിൽ ചർച്ചയായ കാർത്തിക് സുബ്ബരാജിന്റെ ഡൊറോത്തി ഒടിടി റിലീസിന്, എവിടെ കാണാം?
തമിഴില് നിരൂപക പ്രശംസയും പ്രേക്ഷക സ്വീകാര്യതയും ഒരുപോലെ ഏറ്റുവാങ്ങിയ കാര്ത്തിക് സുബ്ബരാജ് ചിത്രമായ ഡൊറോത്തി ഒടിടി റിലീസിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേളകളിലടക്കം വലിയ അഭിപ്രായം നേടിയ ശേഷമാണ് തിയേറ്ററുകളില് സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തത്. ചെറിയ ബജറ്റിലൊരുങ്ങിയ സിനിമയ്ക്ക് തിയേറ്ററിലും ലാഭം കൊയ്യാനായിരുന്നു. അടുത്തിടെ ഇറങ്ങിയ തമിഴ് സിനിമകളില് ഏറ്റവും മികച്ച ചിത്രങ്ങളിലൊന്ന് എന്ന വിശേഷണം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ശേഷമാണ് സിനിമ ഒടിടിയിലെത്തുന്നത്. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സില് ഒക്ടോബര് 23നാണ് സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുക.
'ജിഗര്തണ്ട', 'പേട്ട 'മഹാന്' തുടങ്ങിയ ശ്രദ്ധേയ സിനിമകള്ക്ക് ശേഷം കാര്ത്തിക് സുബ്ബരാജ് ഒരുക്കുന്ന ഡൊറോത്തി മേക്കിംഗിലും പ്രമേയത്തിലും ഏറെ പുതുമകള് നിറഞ്ഞ സിനിമയായിരുന്നു. സ്വവര്ഗ ലൈംഗികതയും സമൂഹത്തിന്റെ പാര്ശ്വവത്കരിക്കപ്പെട്ടവരോടുള്ള സമീപനവുമെല്ലാം വിഷയമാക്കിയ സിനിമ തമിഴ്, തെലുങ്ക്, മലയാളം, കന്നഡ, ഹിന്ദി തുടങ്ങിയ പ്രധാന ഭാഷകളില് സ്ട്രീം ചെയ്യും. കീര്ത്തി സുരേഷ്, സനന്ത്, റിഷികാന്ത് എന്നിവരാണ് സിനിമയിലെ പ്രധാനതാരങ്ങള്. ഇളയരാജയാണ് സിനിമയിലെ ഗാനങ്ങള്ക്ക് സംഗീതം നല്കിയിരിക്കുന്നത്.