സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ബുധന്, 14 ജനുവരി 2026 (12:19 IST)
ശബരിമല
സന്നിധാനത്ത് നിവേദിച്ച നെയ്യ് (അടിയാശിഷ്ടം നെയ്യ്) വില്പനയില് നടന്ന വന് ക്രമക്കേട് വിജിലന്സ് ആന്ഡ് ആന്റി കറപ്ഷന് ബ്യൂറോ അന്വേഷിക്കും. 2025 നവംബര് 17 നും 2026 ജനുവരി 2 നും ഇടയിലാണ് തട്ടിപ്പ് നടന്നതെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ കാലയളവില് 35,000 ത്തിലധികം നെയ്യ് പാക്കറ്റുകള് ശരിയായ കണക്കില്ലാതെ വിറ്റഴിച്ചു. അതിന്റെ ഫലമായി 35 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയുടെ ദുരുപയോഗം നടന്നു.
ക്രമക്കേടിന്റെ വ്യാപ്തി ഞെട്ടിക്കുന്നതാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ഹൈക്കോടതി ദേവസ്വം ബെഞ്ച് ശബരിമല സ്പെഷ്യല് കമ്മീഷണറും ദേവസ്വം വിജിലന്സും സമര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് വിജിലന്സ് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു. അന്വേഷണം നടത്താന് മുതിര്ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒരു സംഘം രൂപീകരിക്കാന് കോടതി വിജിലന്സ് ഡയറക്ടറോട് നിര്ദ്ദേശിച്ചു. അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരമായിരിക്കും അന്വേഷണം നടത്തുക. ഹൈക്കോടതിയുടെ മേല്നോട്ടത്തിലായിരിക്കും അന്വേഷണം.
അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിവരങ്ങളും രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കണമെന്നും ജസ്റ്റിസ് വി. രാജ വിജയരാഘവന്, ജസ്റ്റിസ് കെ.വി. ജയകുമാര് എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടു. ഹൈക്കോടതിയുടെ അനുമതിയോടെ മാത്രമേ അന്തിമ റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കാന് കഴിയൂ എന്നതിനാല് ഒരു മാസത്തിനുള്ളില് പുരോഗതി റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കാന് വിജിലന്സ് സംഘത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.