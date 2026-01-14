ബുധന്‍, 14 ജനുവരി 2026
പ്രതിഷേധങ്ങൾ തുടരുക, സഹായം വഴിയെ വരുമെന്ന് ട്രംപ്, ഇറാനിൽ പ്രക്ഷോഭം തുടരുന്നു

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ബുധന്‍, 14 ജനുവരി 2026 (11:49 IST)
ഇറാനിലെ പ്രതിഷേധക്കാര്‍ക്ക് സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. ഇറാനിലെ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ തുടരാനും സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കാനും ട്രംപ് ആഹ്വാനം ചെയ്തു. സഹായം ഉടനെത്തുമെന്നാണ് തന്റെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലില്‍ ട്രംപ് കുറിച്ചത്. ഇറാനിലെ സര്‍ക്കാര്‍ വിരുദ്ധ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്കെതിരായ അടിച്ചമര്‍ത്തലില്‍ ഏകദേശം 2000 ത്തോളം പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഔദ്യോഗിക കണക്കുകള്‍ പുറത്തുവരുന്നതിനിടെയാണ് ട്രംപിന്റെ സഹായ വാഗ്ദാനം.


പ്രതിഷേധക്കാരെ വധിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതുവരെ ഇറാനിയന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായുള്ള എല്ലാ കൂടിക്കാഴ്ചകളും റദ്ദാക്കിയതായും ട്രംപ് അറിയിച്ചു.
ഇറാനിയന്‍ രാജ്യസ്‌നേഹികളെ, പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ തുടരുക, നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കു, കൊലപാതകികളുടെയും അക്രമം ചെയ്യുന്നവരുടെയും പേരുകള്‍ ഓര്‍ത്തുവെയ്ക്കു. അവര്‍ വലിയ വില നല്‍കേണ്ടി വരും. പ്രതിഷേധക്കാരെ വധിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതുവരെ ഇറാനിയന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായുള്ള എല്ലാ കൂടിക്കാഴ്ചകളും ഞാന്‍ റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സഹായം ഉടനെത്തും.MIGA!പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ജെ ട്രംപ് എന്നാണ് ട്രംപ് ട്രൂത്ത് സോഷ്യലില്‍ കുറിച്ചത്.


സഹായം ഉടനെത്തും എന്നതുകൊണ്ട് ട്രംപ് അര്‍ഥമാക്കിയത് എന്താണെന്ന് വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും അമേരിക്ക- ഇറാന്‍ ബന്ധം കൂടുതല്‍ വഷളാകുമെന്ന് ഈ സന്ദേശം ഉറപ്പിക്കുന്നു. അടുത്തിടെ മിഡില്‍ ഈസ്റ്റില്‍ അമേരിക്ക സൈനികനീക്കങ്ങള്‍ ശക്തമാക്കിയിരുന്നു. വ്യോമാക്രമണം യുഎസിന്റെ ഓപ്ഷനായുണ്ടെങ്കിലും നയതന്ത്രമാണ് ആദ്യ ഓപ്ഷനെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറി കരോലിന്‍ ലിവീറ്റ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു.

ഇറാനുമായി വ്യാപാരത്തിലേര്‍പ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് നേരെ വ്യാപാരത്തില്‍ 25 ശതമാനം താരിഫ് ചുമത്തുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഈ ഉത്തരവ് അന്തിമമാണെന്നും യുഎസ് പ്രസ്താവനയില്‍ വ്യക്തമാക്കി.



