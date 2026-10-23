ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും തെക്ക് കിഴക്കൻ അറബിക്കടലിലും ന്യൂനമർദ്ദം, കേരളത്തിൽ മഴ ചൊവ്വാഴ്ച വരെ തുടരും
തെക്കുകിഴക്കന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിലും സമീപ മധ്യകിഴക്കന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിലുമായി പുതിയ ന്യൂനമര്ദ്ദം രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
തെക്കുകിഴക്കന് അറബിക്കടലിലും ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിലും രൂപപ്പെട്ട ഇരട്ട ന്യൂനമര്ദ്ദങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്താല് കേരളത്തില് അടുത്ത ദിവസങ്ങളില് അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. അറബിക്കടലിലെ ന്യൂനമര്ദ്ദവും തമിഴ്നാട് തീരം വരെയുള്ള ന്യൂനമര്ദ്ദ പാത്തിയും നിലനില്ക്കുന്നതിനൊപ്പം, ബംഗാള് ഉള്ക്കടലില് രൂപപ്പെട്ട പുതിയ ന്യൂനമര്ദ്ദം ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറും.
തെക്കുകിഴക്കന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിലും സമീപ മധ്യകിഴക്കന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിലുമായി പുതിയ ന്യൂനമര്ദ്ദം രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നാളെയോടെ (ഒക്ടോബര് 24) ഇത് തീവ്ര ന്യൂനമര്ദ്ദമായി ശക്തിപ്രാപിക്കാനും തുടര്ന്ന് പടിഞ്ഞാറ്-വടക്കുപടിഞ്ഞാറന് ദിശയില് നീങ്ങി ഒക്ടോബര് 25-ന് അതിതീവ്ര ന്യൂനമര്ദ്ദമായി ശക്തിപ്രാപിക്കാനും ഒക്ടോബര് 26-ന് രാവിലെ മധ്യപടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലില് ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറാനുമുള്ള സാധ്യതയാണ് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. തുടര്ന്നുള്ള രണ്ട് ദിവസങ്ങളില് ഇത് കൂടുതല് ശക്തിപ്രാപിച്ച് പടിഞ്ഞാറ്-വടക്കുപടിഞ്ഞാറന് ദിശയില് നീങ്ങി വടക്കന് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തീരത്തേക്കും അതിനോട് ചേര്ന്ന തെക്കന് ഒഡിഷ തീരത്തേക്കും നീങ്ങാനാണ് സാധ്യത. ന്യൂനമര്ദ്ദങ്ങളുടെ സ്വാധീനഫലമായി ഒക്ടോബര് 23, 24, 25 തീയതികളില് ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില് അതിശക്തമായ/ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ഒക്ടോബര് 23 മുതല് 26 വരെ വരെ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില് ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറില് 30-40 കി.മീ. വരെ വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിക്കുന്നു.
കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ അടുത്ത 5 ദിവസത്തേക്കുള്ള മഴ സാധ്യത പ്രവചനം
ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട്
23/10/2026: തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസര്ഗോഡ്
24/10/2026: തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂര്, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം
25/10/2026: തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂര്, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്
ജില്ലകളില് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറില് 115.6 mm മുതല് 204.4 mm വരെ മഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് അതിശക്തമായ മഴ (Very Heavy Rainfall) എന്നത് കൊണ്ട് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അര്ത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
മഞ്ഞ അലര്ട്ട്
23/10/2026: എറണാകുളം, തൃശ്ശൂര്, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം
24/10/2026: കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസറഗോഡ്
25/10/2026: കണ്ണൂര്, കാസറഗോഡ്
26/10/2026: തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂര്, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്
എന്നീ ജില്ലകളില് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മഞ്ഞ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറില് 64.5 മില്ലിമീറ്ററില് മുതല് 115.5 മില്ലിമീറ്റര് വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ (ISOL H) എന്നത് കൊണ്ട് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അര്ത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.