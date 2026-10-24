മദ്യലഹരിയിലായിരുന്ന പിതാവ് നാലുമാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ മര്ദ്ദിച്ച് കൊന്നു; സംഭവം മറച്ചുവെക്കാന് ശ്രമിച്ചതിന് അമ്മ അറസ്റ്റില്
കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് പെരുവയല് കുറ്റിക്കാട്ടൂരില് നാല് മാസം പ്രായമുള്ള പെണ്കുഞ്ഞ് മരിച്ചത് കൊലപാതകമാണെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. മദ്യലഹരിയിലായിരുന്ന പിതാവ് കുട്ടിയെ മര്ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് ആരോപണം. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കുട്ടിക്കാട്ടൂര് വയല്ക്കര സ്വദേശികളായ ഷിജിന്, ഭാര്യ അഞ്ജന എന്നിവരാണ് പ്രതികള്.
കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ഒക്ടോബര് ഒന്നിനാണ് നാല് മാസം പ്രായമുള്ള ആയുക്ത എന്ന പെണ്കുഞ്ഞ് മരിച്ചത്. അന്ന് രാത്രി വൈകി കുട്ടിക്ക് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകള് അനുഭവപ്പെടുകയും മൂക്കില് നിന്ന് കഫം വരികയും ചെയ്തു. ഉടന് തന്നെ കുട്ടിയെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് കോളേജ് ആശുപത്രിയിലും എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന് രക്ഷിക്കാനായില്ല.മരണത്തില് സംശയം ഉയര്ന്നതിനെത്തുടര്ന്ന് നടത്തിയ പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടം പരിശോധനയില് അതൊരു കൊലപാതകമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു. കുഞ്ഞിന്റെ തലയുള്പ്പെടെയുള്ള ശരീരഭാഗങ്ങളില് ഗുരുതരമായ പരിക്കുകള് ഏറ്റിരുന്നതായും ഈ പരിക്കുകളാണ് മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നും പരിശോധനയില് കണ്ടെത്തി.
തുടര്ന്ന് പോലീസ് അഞ്ജനയെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തു. ഈ ചോദ്യം ചെയ്യലിനിടെയാണ് ഷിജിന് കുഞ്ഞിനെ മര്ദ്ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയതാണെന്ന് അഞ്ജന സമ്മതിച്ചതെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. കൊലപാതകം മറച്ചുവെച്ചെന്നാരോപിച്ച് അഞ്ജനയെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.