ശ്രീനു എസ്|
Last Modified ചൊവ്വ, 21 ഏപ്രില് 2026 (09:48 IST)
തിരുവനന്തപുരം: മണ്ണ് ഖനനം, ഗതാഗതം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതിയും ക്രമക്കേടുകളും കണ്ടെത്തുന്നതിനായി വിജിലന്സ് ആന്ഡ് ആന്റി കറപ്ഷന് ബ്യൂറോ (വിഎസിബി) മൈനിംഗ് ആന്ഡ് ജിയോളജി വകുപ്പിന്റെയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഓഫീസുകളില് റെയ്ഡ് നടത്തി. 'ഓപ്പറേഷന് എര്ത്ത് ഗാര്ഡ്' എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന റെയ്ഡ് ഇന്നലെ രാവിലെ 10:30 ഓടെ ആരംഭിച്ച് രാത്രി വരെ തുടര്ന്നു. അനധികൃതമായി മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്തതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും പരിശോധനകള് നടക്കുന്നുണ്ട്.
നിര്മ്മാണ- വീട് നിര്മ്മാണ ആവശ്യങ്ങള്ക്കായി ലഭിച്ച ട്രാന്സിറ്റ് പാസുകളും പെര്മിറ്റുകളും അനധികൃത മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതായി വിജിലന്സിന് പരാതി ലഭിച്ചിരുന്നു. മണ്ണ് ഖനന പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് വ്യാപകമായ നിയമലംഘനങ്ങള്, ക്രമക്കേടുകള്, അഴിമതി എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളെത്തുടര്ന്ന് വിജിലന്സ് ഡയറക്ടര് മനോജ് എബ്രഹാമിന്റെ നിര്ദ്ദേശപ്രകാരമാണ് റെയ്ഡുകള് നടത്തിയത്.
റിപ്പോര്ട്ടുകള് പ്രകാരം അനുവദനീയമായ പരിധിക്കപ്പുറവും വലിയ അളവിലും അനധികൃതമായി മണ്ണ് ഖനനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുന്നുകളും ചെറിയ മലകളും നിരപ്പാക്കുകയും പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങള് മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ ഭൂമി റിയല് എസ്റ്റേറ്റ് ആവശ്യങ്ങള്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. റെയ്ഡുകളില് 14 ജില്ലാ മൈനിംഗ് ആന്ഡ് ജിയോളജി ഓഫീസുകളും 58 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ഉള്പ്പെടെ 72 ഓഫീസുകള് ഉള്പ്പെടുന്നു.