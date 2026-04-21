ചൊവ്വ, 21 ഏപ്രില്‍ 2026
നിങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിവോ, ഐക്യൂ ഫോണുകളാണ്, അപ്‌ഡേറ്റിന്റെ മറവില്‍ നിങ്ങളുടെ കാശ് പോയേക്കാം, മുന്നറിയിപ്പുമായി കേരള പൊലീസ്

ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified ചൊവ്വ, 21 ഏപ്രില്‍ 2026 (09:19 IST)
തിരുവനന്തപുരം: സ്മാര്‍ട്ട്ഫോണ്‍ ഉപയോക്താക്കളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍ ലക്ഷ്യമിട്ട് പുതിയ സൈബര്‍ തട്ടിപ്പ് രീതികള്‍ സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപിക്കുന്നു. പ്രമുഖ സ്മാര്‍ട്ട്ഫോണ്‍ ബ്രാന്‍ഡുകളായ വിവോ (Vivo), ഐക്യു (iQOO) എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നവരെയാണ് സൈബര്‍ ക്രിമിനലുകള്‍ നിലവില്‍ പ്രധാനമായും വേട്ടയാടുന്നത്. സിസ്റ്റം അപ്ഡേറ്റിന്റെ മറവില്‍ മാല്‍വെയറുകള്‍ ഫോണില്‍ എത്തിച്ച് വിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ത്തുന്ന ഈ തട്ടിപ്പിനെതിരെ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് കേരള പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

തട്ടിപ്പിന്റെ രീതി ഇങ്ങനെ:

മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനിടെ സ്‌ക്രീനില്‍ പെട്ടെന്ന് 'അടിയന്തരമായി സിസ്റ്റം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക' (Urgent System Update Required) എന്ന സന്ദേശം പോപ്പ്-അപ്പ് ആയി പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. 'ഒറിജിന്‍ ഒഎസ് അപ്ഡേറ്റ്' എന്ന വ്യാജേന എത്തുന്ന ഈ സന്ദേശത്തില്‍ ഒരു ലിങ്കും നല്‍കിയിട്ടുണ്ടാകും. ഇതില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടെ ഔദ്യോഗിക സോഫ്റ്റ്വെയറിന് പകരം മാല്‍വെയര്‍ അടങ്ങിയ എപികെ (APK) ഫയലുകള്‍ ഫോണില്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ആകും. ഇതോടെ ഫോണിന്റെ പൂര്‍ണ്ണ നിയന്ത്രണം തട്ടിപ്പുകാരുടെ കൈകളിലെത്തുകയും ബാങ്കിംഗ് പാസ്വേഡുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള രഹസ്യവിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

പൊലീസിന്റെ പ്രധാന നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍:

1. അജ്ഞാത ലിങ്കുകള്‍ ഒഴിവാക്കുക: ബ്രൗസറുകള്‍ വഴിയോ എസ്എംഎസ് വഴിയോ വരുന്ന അപ്ഡേറ്റ് ലിങ്കുകളില്‍ ഒരു കാരണവശാലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യരുത്.

2. സെറ്റിംഗ്‌സ് വഴി മാത്രം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക: ഫോണിലെ സെറ്റിംഗ്‌സ് (Settings) മെനുവില്‍ പോയി 'സിസ്റ്റം അപ്ഡേറ്റ്' എന്ന ഓപ്ഷനിലൂടെ മാത്രമേ ഒഎസ് അപ്ഡേറ്റുകള്‍ ചെയ്യാവൂ.

3. ഭീഷണി സന്ദേശങ്ങള്‍ അവഗണിക്കുക: അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കില്‍ ഫോണ്‍ ബ്ലോക്ക് ആകുമെന്ന തരത്തിലുള്ള സന്ദേശങ്ങള്‍ കണ്ടാല്‍ അവ പൂര്‍ണ്ണമായും അവഗണിക്കുക.

4. അജ്ഞാത ആപ്പുകള്‍ വേണ്ട: ഫോണിലെ 'Install from Unknown Sources' എന്ന ഓപ്ഷന്‍ എപ്പോഴും ഓഫ് ചെയ്തു വെക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക.

അബദ്ധം സംഭവിച്ചാല്‍ എന്തുചെയ്യണം?

തട്ടിപ്പ് ലിങ്കുകളില്‍ അറിയാതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ ഉടന്‍ തന്നെ ഇന്റര്‍നെറ്റ് വിച്ഛേദിക്കുക. ഫോണിലെ അജ്ഞാത ആപ്പുകള്‍ നീക്കം ചെയ്ത ശേഷം വിശ്വസനീയമായ ആന്റിവൈറസ് സോഫ്റ്റ്വെയര്‍ ഉപയോഗിച്ച് സ്‌കാന്‍ ചെയ്യുക. ബാങ്കിംഗ്, സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പാസ്വേഡുകള്‍ മറ്റൊരു സുരക്ഷിത ഉപകരണത്തിലൂടെ എത്രയും വേഗം മാറ്റണം.

സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിനിരയായാല്‍ ഒട്ടും വൈകാതെ 1930 എന്ന സൈബര്‍ ഹെല്‍പ്പ്ലൈന്‍ നമ്പറിലോ, cybercrime.gov.in എന്ന പോര്‍ട്ടലിലോ പരാതി നല്‍കണം


