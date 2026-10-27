'വകുപ്പ് നന്നല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രി കാണാൻ ഭംഗിയുള്ളവരും സുന്ദരന്മാരുമായിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല'; ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനെ വിമർശിച്ച് ജി സുധാകരൻ
തിരുവനന്തപുരം: ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ജി. സുധാകരൻ എം.എൽ.എ രംഗത്തെത്തി. ഒരു മന്ത്രി കാണാൻ ഭംഗിയുള്ളവനും സുന്ദരനുമായിരുന്നിട്ടും കാര്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വകുപ്പ് കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് അർത്ഥശൂന്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല വളരെ നല്ലൊരു വ്യക്തിയും മഹാനുമാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച സുധാകരൻ എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള വകുപ്പ് മോശമായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് എക്കാലത്തും പ്രശ്നസങ്കീർണ്ണമായ ഒരു വകുപ്പാണ്. പോലീസിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും അനിഷ്ടസംഭവം നടന്നതിനുശേഷം മാത്രം അവരുടെ ദുരുപയോഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. ചേരാനല്ലൂർ വാഹനാപകടക്കേസിൽ പോലീസിനെതിരെ വിമർശനങ്ങൾ ശക്തമാകുന്നതിനിടയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പ്രതികരണം ഉണ്ടായത്. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നത് യൂണിഫോം ധരിച്ച പൗരന്മാരാണ്. ഈ കാര്യം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടുവേണം പോലീസ് സേനയെ വികസിപ്പിക്കാൻ. സംസ്ഥാനത്ത് കുറഞ്ഞത് ഒരു ലക്ഷം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിൽ ഭൂരിഭാഗവും സ്ത്രീകളായിരിക്കണം